KQED en Español 👋🏽 Esto no es un adiós, es un hasta luego

Nota del editor: Está leyendo el archivo de nuestro boletín bilingüe del 12 de noviembre de 2020. Suscribáse al boletín semanal de KQED en Español en este enlace.

Esto no es un adiós.

El próximo jueves 19 de noviembre será nuestro último boletín semanal de KQED en Español. Pero con este cambio viene una nueva oportunidad: expandir nuestra visión bilingüe a las redes sociales con nuestro recientemente lanzado Instagram, KQED en Español.

Lo que comenzó como una respuesta rápida al covid-19 a principios de la pandemia, se transformó en un boletín que ha llegado a más de mil lectores semanales. Leer los mensajes de todos ustedes nos ha mostrado no solo el valor de proporcionar contenido en español, sino que también nos ha recordado la alegría de contar historias sobre nuestras comunidades:

"Que gusto da leer estas historias tan bonitas más da gusto como hay personas luchadoras con ideales para ayudar a la comunidad inmigrante”. "Gusto que me da, el estar más informado en nuestro idioma". "Les agradezco mucho su trabajo para publicar información valiosa para la comunidad de habla Hispana".

Desde abril, hemos publicado más que 60 artículos en español, la primera vez que KQED se ha comprometido a publicar de manera regular historias en un idioma que no sea el inglés. Pero además de traducir artículos, los periodistas bilingües de KQED en Español también le han proporcionado historias originales de los sueños, luchas y sonrisas de la comunidad Latina alrededor de la Bahía.

Adriana Morga compartió la historia de Maggie, una niña de 10 años, quien como tantos otros hijos de familias inmigrantes llevan la responsabilidad de ser el traductor para la familia. Un papel que conlleva ahora hasta más importancia debido a las múltiples crisis que enfrentan los Latinos durante la pandemia de covid-19.

Carlos Cabrera-Lomelí iluminó los esfuerzos de tres generaciones en tres idiomas de la familia Dzib Tuz de San Francisco, que documenta las historias de la diáspora maya a través de una serie digital de videos, Mundo Maya.

Kervy Robles les trajo la conmovedora historia de Julio Cervantes, un futbolista criado en Oakland, cuyo sueño de jugar fútbol a nivel profesional se quedó a causa de su estatus migratorio.

A pesar de que ya no compartiremos historias como estas por correo electrónico, le seguiremos dando reportajes en español a través de nuestra página KQED.org/kqedenespanol y @KQEDenEspanol en Instagram.

Mientras tanto, ¡siga platicando con nosotros! Siempre vamos a responder a través de nuestro correo electrónico hablanos@kqed.org.

Estamos inmensamente agradecidos por todos ustedes, nuestros lectores, quienes nos otorgaron un punto de partida no sólo para KQED en Español sino también para nuestra visión de crear un espacio donde nuestra comunidad pueda compartir recursos, historias y oportunidades para seguir conectándonos en nuestro idioma. Este sueño seguirá creciendo con su ayuda: para mí, para usted, para cada uno de nosotros.

Queremos escuchar sus ideas de cómo podemos mejorar la manera en que se pueden contar y reportar historias en español para nuestra comunidad dentro de KQED. Siga sintonizado para recibir una pequeña encuesta la próxima semana.

This is not goodbye.

Next Thursday, November 19 will be our final weekly newsletter for KQED en Español. With this change is a new opportunity: to expand our bilingual vision across social media with our newly launched KQED en Español Instagram.

What started as a rapid response to COVID-19 at the outset of the pandemic, transformed into a newsletter that has reached over a thousand weekly readers. Hearing from you, our readers, has taught us not just the value of providing content in Spanish, but has also reminded us of the joy in telling stories about our communities:

"What a joy it is to read these beautiful stories, but what gives me most pleasure is to see how they are people fighting to suppor the immigrant community." "I like being more informed in our language." "I really appreciate your work in publishing valuable information for the Spanish-speaking community."

Since April, we've published over 60 stories in Spanish — the first time KQED has committed to regularly publishing stories in a language other than English. Beyond translations, KQED en Español’s bilingual journalists have also brought you original stories of dreams, struggle and joy from our Latinx communities across the Bay.

Adriana Morga reported on the story of 10-year-old Maggie, who, like so many children of immigrant families, are given the responsibility for being their family's translator—a role made even more critical as Latinos face the compounded crises posed by the COVID-19 pandemic.

Carlos Cabrera-Lomelí lifted up the trilingual and trigenerational effort of San Francisco’s Dzib Tuz siblings, documenting the Mayan diaspora with stories told in Maya Yucateco in a digital video series Mundo Maya.

Kervy Robles brought you the moving story of Julio Cervantes, an Oakland-raised futbolista, whose dreams of playing professional soccer were held in limbo due to his immigration status.

While we may not share stories to your inbox every week, we'll continue to bring you news in Spanish at KQED.org/kqedenespanol and @KQEDenEspanol on Instagram.

In the meantime, keep talking to us! We will always respond at hablanos@kqed.org.

We’re so thankful to all of you, our weekly readers, providing us with the launching pad for KQED en Español and for our vision to create a space where our community can share resources, stories and opportunities for connection in Spanish. This dream will continue to grow with your help: For you, for me, for all of us.

We want to hear your ideas for how we can imagine and reimagine what storytelling and reporting in Spanish for our communities can look like at KQED. Stay tuned for a short survey to come next week.

Abrazos del equipo de KQED en Español,

Lina Blanco lblanco@kqed.org

Adriana Morga amorga@kqed.org

Carlos Cabrera-Lomelí ccabreralomeli@kqed.org

Yo Ann Martínez ymartinez@kqed.org

Bianca Hernández bhernandez@kqed.org

