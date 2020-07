Cuando una niña de 10 años tradujo a nombre de sus padres en la radio, miles de personas se sintieron identificadas

Alvarado y su familia se mudaron al Área de la Bahía de Guatemala hace dos años. Ella trabaja en un McDonald's, donde cree que contrajo covid-19. Toda la familia de Alvarado también se enfermó, desde su esposo hasta sus cuatro hijos, incluyendo a Maggie.

Tras quedarse en su casa en cuarentena, Alvarado se hizo la prueba nuevamente y volvió a dar positivo por coronavirus. Ella se tuvo que quedar en casa otra cuarentena más para poder recuperarse.

Y mientras ahora se siente mejor, y ha dado negativo a la prueba dos veces, Alvarado no ha regresado a trabajar. Ella dice que sus jefes en McDonald's no quieren compensarla por el tiempo de la segunda cuarentena en el que no pudo trabajar. Actualmente, está recibiendo ayuda del gremio de trabajadores y sus abogados para buscar que se le pague el tiempo que estuvo fuera. "Quiero que me paguen porque estoy casi segura que me agarré el virus ahí", dijo Alvarado.

Esto fue lo que le causó miedo a Maggie, el hecho de que sus padres contrajeran el virus nuevamente por regresar a su trabajo.

Dínos: Alguna vez has tenido que traducirle a tus padres o familiares mientras ellos tratan de navegar la vida en los Estados Unidos?

Una representante de McDonald's el Norte de California le dijo a KQED que la compañía está "segura de que la mayoría de los empleados tienen cubiertos sus días de ausencia por enfermedad si son importados por covid-19, y McDonald's apoya el First Coronavirus Response Act y CARES Act que solicitan que se le provea días de ausencia con derecho a sueldo a las personas afectadas por covid-19". El 20 de julio, Black Lives Matter y personas pertenecientes a el gremio protestaron en un McDonald's en Oakland, uniéndose a una protesta nacional a favor de la justicia económica, en esta se citaron problemas específicos que los empleados de McDonald's han tenido durante la pandemia.

Momentos después de que el programa de radio se terminó, la productora Blanca Torres de Forum y la doctora Kirsten Bibbins Domingo, quien fue invitada del programa, se contactaron directamente con Maggie y su mamá para asegurarles que la probabilidad de contraer covid-19 nuevamente es muy baja.

Una experiencia vivida por muchos

Una vez que Forum se terminó, respiré profundo y me metí a Twitter para ver si las personas estaban reaccionando a la conversación en el radio. No encontré nada así que decidí escribir un tuit.

Usualmente me tardo mucho escribiendo mis tuits, esta vez nada más me aseguré que no hubieran ningunos errores ortográficos. En ese momento solo podía pensar en una cosa: ese momento era un ejemplo perfecto de cómo los hijos de migrantes en todos los Estados Unidos tienen que ayudar a sus padres a navegar el sistema estadounidense. Ahora, con la pandemia de covid-19, no puedo imaginar tener esa responsabilidad en tus manos.