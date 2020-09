Recursos para cuidar su salud mental durante la situación actual

Read in English

Ha sido una semana. Un mes. Un año.

Incluso antes de que los incendios forestales destrozaran grandes partes de nuestro estado, ya estábamos lidiando con bastantes situaciones. Particularmente, una pandemia que sigue llevándose las vidas y enfermando a miles de personas en todo el país, y que le ha dado un giro de 180 grados a nuestras vidas.

¿Y ahora? Nos ha tocado un calor abrasador, luego el humo que oscureció el cielo, y ahora un aire tan insalubre que no nos permite salir al único lugar que reduce el riesgo de ser contagiado de covid-19: el exterior.

Si está sintiendo una gran cantidad de estrés, no está solo. Y es por eso que hemos recopilado una lista de nuestras publicaciones y recursos útiles y verificados por expertos para que los pueda usar y compartir con su comunidad.

Y si no encuentra lo que está buscando, díganos lo que podemos hacer para poder otorgarle apoyo.

Nastia Voynovskaya de KQED explica en esta guía que "Como si no fuese ya bastante difícil ser un humano en un mundo azotado por el racismo sistémico, el patriarcado, la homofobia, transfobia, la discriminación contra las personas con discapacidades, la destrucción del medio ambiente y la sobreexplotación de los obreros, la pandemia mundial—y la crisis económica a consecuencia—están complicando las cosas para todos, en especial para quienes son más vulnerables".

Si busca apoyo profesional o necesita un poco más de ayuda, consulte esta lista de servicios y directorios terapéuticos, los cuales son asequibles y toman en cuenta distinciones culturales. Además incluimos una línea de asistencia rápida. Esta guía se concentra en recursos económicos y que le cobran un precio proporcional a su salario.

Para leer o escuchar más de esto, le recomendamos el episodio "You’re OK, I’m Not: Black Men and Therapy" del podcast en inglés Truth Be Told.

Consultamos a expertos en ansiedad y manejo de estrés para aprender unos cuantos consejos para sobrellevar las dificultades que el 2020 le ha dado. Cada situación y causa de estrés es distinta, por supuesto, pero esperamos que estas ideas puedan proveer al menos unos métodos de cómo trabajar con sus experiencias y emociones. Estas incluyen:

Por que puede ser dañino el "hacerse el valiente".

Por que debe de aprender cómo hablarse a sí mismo de la misma manera en que le habla a sus amistades.

Cómo puede aceptar ser positivo de una manera que se sienta genuina.

Para leer o escuchar más de esto, le recomendamos el episodio "Holding on to Joy" del podcast en inglés Truth Be Told.