Ayuda para la renta durante COVID-19: Lo que los inquilinos y los propietarios deben saber

Si no ha pagado al menos el 25% del alquiler atrasado, tuvo que haberlo pagado antes del 30 de septiembre.

Aunque está protegido contra el desalojo si solicita una ayuda para el alquiler, la renta atrasada no se anula. A partir del 1 de noviembre, el propietario puede intentar recolectar el alquiler que aún no ha pagado en un tribunal de reclamaciones de menor cuantía.

He solicitado una ayuda de alquiler. ¿Me pueden desalojar mientras espero?

No. El propietario puede emitir un aviso de desalojo, pero los legisladores dicen que no le pueden desalojar si tiene pruebas de que está esperando la resolución de su solicitud, o si todavía está esperando que se distribuya el dinero.

Si se le deniega, el desalojo puede seguir adelante. Pero si usted cree que le han negado la ayuda indebidamente, lo puede apelar.

No he solicitado la ayuda al alquiler. ¿Puedo solicitarla?

Sí. No existe un plazo fijo para solicitar la ayuda al alquiler. El programa estará abierto hasta que se agoten los fondos, así que debería presentar su solicitud lo antes posible.

Mi solicitud de ayuda al alquiler ha sido aprobada, pero no he recibido la notificación de que se ha pagado. ¿Qué debo hacer?

Usted no es el único. Las ayudas al alquiler tardan mucho en distribuirse. Los defensores recomiendan tener paciencia y ponerse en contacto con el Centro de Llamadas de Ayuda al Alquiler de California de COVID-19 al (833) 430-2122.

El sitio web de vivienda del estado también tiene una herramienta para buscar organizaciones locales y grupos de ayuda en su condado que ofrecen asistencia a los inquilinos.

¿Por qué se tarda tanto en distribuir la ayuda al alquiler?

El sistema ha tardado en ponerse en marcha. Sin embargo, en los últimos meses, Heimerich, de la Agencia de Vivienda y Servicios al Consumidor, ha contratado más personal para revisar las solicitudes y procesar los pagos con mayor rapidez.

"Nuestro objetivo es que, desde el momento en que se presenta una solicitud completa hasta el momento en que se emite un cheque, pasen 30 días o menos", dijo.

Heimerich también dijo que las solicitudes son mucho menos complicadas de lo que eran antes, y deberían llevar a los solicitantes entre 30 minutos y una hora para rellenarlas.

¿Qué debo hacer si el propietario me acosa para que me vaya porque no he pagado el alquiler?

"Su arrendatario no puede acosarlo. Eso va en contra de la ley. Y usted debe buscar ayuda legal y permanecer en su casa", dice Madeline Howard, abogada del Western Center on Law & Poverty en Sacramento.

Howard recomienda encontrar un grupo de ayuda legal local que le pueda ayudar a defenderse. El sitio web estatal sobre vivienda tiene una herramienta para buscar organizaciones locales y grupos de ayuda en su condado que ofrezcan asistencia a los inquilinos.

¿Qué debo hacer si recibo un aviso de "pague o abandone" (es decir, un aviso de desalojo)?

Si recibe un aviso de desalojo y ha solicitado una ayuda al alquiler, no puede ser desalojado legalmente hasta que se tome una decisión final sobre su solicitud de ayuda al alquiler, y sólo si esa decisión es que no cumple los requisitos.

En cuanto a los pasos concretos que hay que dar, Lorraine López, abogada principal del Western Center on Law and Poverty, dice que su primera acción inmediata debería ser solicitar ayuda para el alquiler. "Incluso ahora, tener una solicitud pendiente proporciona a los inquilinos una capa de protección y puede detener cualquier procedimiento de desalojo", dice.

En segundo lugar, López recomienda buscar organizaciones comunitarias y agencias de servicios legales sin fines de lucro que ayuden a los inquilinos y acceder a documentos con su información, talleres y clínicas para informarse sobre sus derechos.

En tercer lugar, no se mude, dice López. "A esto lo llamamos 'auto desalojo'", explica, y aunque "muchos inquilinos piensan que un aviso es suficiente para desalojarlos, en California el propietario necesita obtener una orden judicial para sacarlo de su casa". Así que hasta que un tribunal no haya emitido una orden para que se mude, no se vaya.

"En algunas ciudades y condados, el propietario puede enfrentarse no sólo a sanciones penales si lo desaloja por la fuerza sin una orden judicial, sino también a sanciones monetarias si el inquilino presenta una demanda. En el momento en que se va, usted pierde muchas protecciones valiosas e incluso puede acabar con una sentencia en tu contra", dice López.

¿Qué pasa si no he pagado el 25% cada mes?

Tiene que pagar el 25% en un solo pago antes del 30 de septiembre para evitar un desalojo.

¿Y el resto del 75%?

Debe solicitar una ayuda al alquiler estatal o local para cubrirlo. Si su solicitud es rechazada y termina no pagando el alquiler, este se convierte en una deuda de consumidor y el propietario puede llevarle a un tribunal de reclamaciones de cantidades menores.

Los inquilinos que pueden acogerse a la ayuda al alquiler pueden estar protegidos de los desalojos durante un tiempo más. ¿Cómo funciona esto?

Hasta marzo de 2022, no podrán desalojar si demuestra que ha solicitado una ayuda al alquiler.

Si solicita la ayuda al alquiler durante este tiempo, puede seguir estando protegido contra el desalojo.

Si se presenta un caso contra usted mientras está esperando que se determine si tiene derecho a la ayuda al alquiler, puede utilizarlo como defensa para detener el procedimiento.

¿Qué pasa si me niegan la ayuda al alquiler?

Heimerich, de la Agencia de Vivienda y Servicios al Consumidor, dice que es muy raro que a la gente se le niegue la ayuda al alquiler, y que ocurre en menos del 1% de los casos.

Sin embargo, Howard dice que si se le niega y cree que debería calificar, debe llamar a su agencia local de ayuda legal con la negación del estado y ellos pueden ayudarle a presentar una apelación.

¿Puedo obtener ayuda con mis servicios públicos?

Si ha tenido una dificultad debido a COVID-19 y gana menos del 80% de los ingresos medios de su condado, también puede solicitar que le paguen los servicios público.

¿Y si no tengo un contrato de alquiler tradicional? ¿Puedo solicitar una ayuda para el alquiler?

Sí, puede solicitar la ayuda al alquiler incluso si sólo tiene un acuerdo informal o verbal, según Howard. Sólo tiene que indicar en la solicitud el alquiler mensual que ha acordado pagar y el importe total del alquiler atrasado que debe.

Howard subrayó que "la agencia estatal sí acepta solicitudes de ayuda al alquiler de unidades que son una especie de vivienda no tradicional, ya sea un garaje convertido, o algún tipo de vivienda en la parte trasera, una casa rodante o lo que sea".

No puedo pagar el alquiler para noviembre. ¿Puedo obtener ayuda para ello?

Sí. Si tiene dificultades para pagar el alquiler debido a una dificultad relacionada con COVID-19, puede obtener una ayuda para el pago del alquiler que le ayudará a pagar la renta futura durante un máximo de tres meses. Una vez transcurridos esos tres meses, puede volver a solicitar la ayuda por otro periodo de hasta tres meses, si sigue teniendo dificultades por COVID-19.

La ayuda para la renta: Lo que los propietarios deben saber

¿Dónde puedo solicitar la ayuda para el alquiler?

Usted y su inquilino pueden presentar la solicitud en el mismo lugar, en housingiskey.org.

Si su propiedad está en el condado de Santa Clara, el condado de Alameda o el condado de Sonoma, es posible que usted y su inquilino también puedan obtener asistencia a través de un programa local de ayuda al alquiler.

¿Qué debo hacer para presentar un desalojo a partir del 1 de octubre de 2021?

"A partir del 1 de octubre, los propietarios de viviendas de alquiler que no hayan recibido la renta de sus inquilinos podrán proceder a un desalojo. Sin embargo, ya no es la misma manera en que se procedía a los desalojos antes de la pandemia", dice Debra Carlton, vicepresidenta ejecutiva de asuntos gubernamentales estatales y cumplimiento de la Asociación de Apartamentos de California.

Los propietarios pueden emitir un aviso de tres días para "pagar o abandonar", pero deben notificar al inquilino que tiene derecho a solicitar ayuda para el alquiler. La ley da a los inquilinos 15 días para solicitar una ayuda para el alquiler y presentar un formulario de dificultades económicas por COVID-19.

Si el inquilino no solicita la ayuda al alquiler, el propietario debe solicitarla ella/él mismo. El tribunal no emitirá una citación si el propietario del inmueble no ha solicitado la ayuda. Sin embargo, el inquilino debe rellenar una solicitud. Si el propietario ha solicitado la ayuda y el inquilino no rellena su solicitud en el plazo de 20 días, o si no cumple los requisitos, el propietario puede proceder al desalojo.

¿Qué pasa si mi inquilino y yo hemos solicitado ayuda al alquiler, pero la solicitud aún no ha sido aprobada?

Los expertos aconsejan aguantar y esperar a que se tramite la solicitud.

Si el inquilino puede demostrar que está esperando a que se resuelva su solicitud de ayuda al alquiler, o que está esperando a que se distribuyan los fondos, puede utilizarlo como defensa en los procedimientos judiciales de desalojo.

¿Qué ocurre si mi inquilino no ha pagado, pero se ha negado a participar en la solicitud de ayuda al alquiler?

En este caso, el propietario del alquiler puede proceder al desalojo.

La reciente ley, AB 832, dice que los propietarios recibirán el 100% de los alquileres atrasados. ¿Significa esto que tengo garantizado recibir el 100% del alquiler atrasado?

Si su inquilino califica, en el sentido de que han sido afectados por COVID-19, y ganan por debajo del 80% de los ingresos medios del área, usted recibirá el 100% de su alquiler atrasado.

Una versión anterior de este artículo decía que se podía proceder al desalojo si el estado no tomaba una decisión sobre la solicitud de ayuda al alquiler del propietario después de 20 días. Esto ha sido corregido para decir que un desalojo puede proceder si, después de que un propietario solicita el alivio del alquiler, el inquilino no lo solicita también dentro de los 20 días.