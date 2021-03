Puerta por puerta: Cómo líderes de la comunidad afroamericana y latina luchan contra la desconfianza por la vacuna del coronavirus

Cambios repentinos en el plan de vacunación del estado han provocado confusión entre los californianos y un bajo suministro de dosis ha limitado el impacto que pudiesen tener los centros de vacunación masiva, lo que podría complicar aún más el proceso para conectar las vacunas con las poblaciones que más las necesitan.

Maurice Foster y Paula Petty, una pareja de Oakland, tienen miedo de enfermarse y han hecho todo lo posible para evitar contraer COVID-19. Pero cuentan que perdieron la poca confianza que tenían en las autoridades federales y estatales para que estas provean una vacuna segura cuando vieron la manera en que California ha distribuido las dosis.

"Me voy a vacunar pero no confío en la vacuna", dijo Foster. "Yo no confío en el gobierno. He visto que el Presidente y la primera dama se han vacunado pero aún así. Me voy a vacunar porque no quiero morir, no porque confío en la vacuna," agregó.

Él cree que el proceso para desarrollar la vacuna no fue transparente y le preocupa que el gobierno de Donald Trump influyó la investigación por razones políticas.

"No pienso que los afroamericanos son más vulnerables a COVID-19", él afirmó. "Pienso que el gobierno tiene más prejuicio en contra los afroamericanos".

En San Francisco, Dara Montejo Chel es una estudiante del último año de preparatoria quien ha aprendido sobre los múltiples casos de negligencia médica en las comunidades de color, en especial los casos de esterilizaciones poco éticos que han reportado mujeres afroamericanas y latinas.

Cuando Dawn Wooten, una enfermera de un albergue de migrantes detenidos en Georgia, presentó una queja el septiembre pasado, el cual afirma que médicos del plantel estaban realizando histerectomías en las mujeres migrantes sin tener su consentimiento fundamentado, Montejo Chel sintió una corriente de ansiedad por todo su cuerpo.

Ella sabe que la vacuna contra COVID-19 no es una herramienta para esterilizar a la población y cree en la ciencia de la inmunidad. Pero esta historia prevalece en su mente. "Cuando hablamos de investigaciones médicas, nosotros las minorías siempre somos quienes corren más riesgo", ella dijo. "Por mucho tiempo, el campo médico no ha demostrado que se preocupe por nosotros".