Recuerde, no es un toque de queda: La nueva orden de quedarse en casa sigue provocando polémica

Read in English

¿Quién se cree el gobernador Gavin Newsom para decirme que tengo que quedarme en casa? A lo largo y ancho de California, varios residentes se enfurecieron al saber de la nueva orden de quedarse en casa del mandatario estatal.

Cientos de personas se reunieron en la ciudad de Huntington Beach el sábado pasado para protestar en contra de la orden, la cual prohíbe viajes y actividades no esenciales entre las 10 p.m. y 5 a.m. Una manifestación también se realizó en Fresno, pero más chica, con alrededor de 50 personas presentes.

Hasta algunas autoridades han dicho que no van a enforzar la orden.

El hecho de que Newsom asistiera a una fiesta en el restaurante French Laundry, algo que va en contra de las pautas de salud de su propio gobierno, es tan solo una razón porque algunos funcionarios siguen indecisos de aceptar esta nueva restricción. Mientras que para otros, tan sólo la orden por sí sola los molesta.

.@Bob_Wachter on @GavinNewsom French Laundry-gate: "It was a mistake ... but we're not doing this for him, we are doing this for us, so we don't kill our loved ones and can open the economy at some point"

— Marisa Lagos (@mlagos) 20 de noviembre de 2020