Cómo ayudar a las víctimas del tiroteo masivo en San José: Fondo de apoyo y asistencia a las víctimas

Los servicios de FAC están disponibles para quienes fueron directamente impactados por el incidente, lo cual incluye a quienes fueron testigo o huyeron de la escena. Pero Halcón dijo que esta ayuda también se ofrece a toda la comunidad. Esto incluye a personas que fueron afectadas por otros actos de violencia, por ejemplo, quienes se siguen recuperando del tiroteo masivo de Gilroy en 2019. Halcón afirma que después del ataque en las instalaciones del VTA, un grupo de consejeros fue desplegado al sur del Condado de Santa Clara para apoyar a los trabajadores de servicios de emergencia que respondieron al tiroteo en Gilroy y que fueron afectados al saber de esta más reciente balacera.

"Puede haber un tiroteo, puede pasar en la comunidad … y es posible que haya miles de personas profundamente impactadas por lo que pasó", dijo Halcón.

Halcón agrega que el tiroteo en el VTA ocurre en un tiempo muy complicado, un año desde el inicio de la pandemia de coronavirus. Y la salud mental sigue siendo una cuestión que siguen enfrentando nuestras comunidades.

"Algo como un incidente de victimización masiva puede provocar a muchas personas de varias maneras en que ya no se sientan seguras. Puede ser que quieran aislarse", dijo Halcón. "Hay consejería disponible. La consejería para la salud mental es muy importante. Y si necesitas ayuda, deberías pedirla. Todos merecemos tener un espacio seguro para ir".

Un vocero del VTA agregó que el departamento de recursos humanos de la dependencia también estará contactando a las familias de las víctimas para ayudarlas a "navegar los varios beneficios y recursos que necesitarán para superar los siguientes días".

En una rueda de prensa este jueves, la supervisora del Condado de Santa Clara Cindy Chávez elogió al departamento de salud mental del condado y el grupo que defiende los derechos de las víctimas de la fiscalía del distrito por ofrecer apoyo esencial momentos después de la tragedia.

"Sólo quiero decir a todos los que están escuchando, que si necesitan ayuda, la pidan. Hay muchas maneras de obtener servicios, y no queremos que ni una sola persona se quede sin los servicios que necesita", dijo ella.

Ofrecer una donación

Se pueden hacer donaciones para apoyar a las víctimas y a sus familias a través del programa ‘Union Community Resources’ (o ‘recursos unidos para la comunidad’) de la organización Working Partnerships USA.

Working Partnerships es un grupo de activismo y política pública ubicado en el sur de la Bahía que está conectado con el movimiento en favor de los derechos laborales.

"Tenemos un programa que puede proveer ayuda financiera pero además contamos con consejería y apoyo", dijo Jeff Barrera, director de comunicaciones para Working Partnership USA. "Durante tragedias como esta, utilizamos ese programa para poder ofrecer alivio de manera rápida y amplia".

El fondo de Working Partnerships fue creado de parte de los trabajadores y sus familias. Barrera dice que este monto existe para proveer cualquier tipo de ayuda que necesiten las familias para superar esta crisis.

Working Partnerships USA ofrece una línea de ayuda en varios idiomas: (408) 809-2122.

Otro fondo disponible fue creado por el sindicato ‘Amalgamated Transit Union’, el cual representa a los trabajadores del VTA, lo que incluye a algunas de las víctimas. El grupo le ha pedido a sus integrantes que contribuyan al Fondo de alivio para desastres.

Actualmente existen varias páginas de GoFundMe que fueron creadas luego del incidente. Pero funcionarios piden al público que que si desean donar, que contacten a quienes están manejando la página antes de dar dinero.

Individuos también pueden donar a otras organizaciones sin fines de licro que proveen apoyo durante tiroteos masivos, como el Centro Bill Wilson, una agencia independiente que ofrece alivio a víctimas, testigos y trabajadores de emergencia.

Donar sangre con la Cruz Roja es otra manera de ayudar.

Vigilia para honrar las vidas perdidas

Se celebró una vigilia este jueves a las 6 p.m. en la plaza del Ayuntamiento de San José a las 6 p.m. este jueves para honrar a quienes perdieron su vida en el tiroteo. Funcionarios, líderes locales y otros miembros de la comunidad fueron invitados.

#VTAfamily gathers at @SJ_Downtown to honor our fallen co-workers. Thank you to our whole community for your love and support. pic.twitter.com/i3eOTk0lbc

— VTA (@VTA) 28 de mayo de 2021