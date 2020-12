‘Una mariposa con las alas rotas’: La búsqueda de una solicitante de asilo transgénera para llegar a California

Luna dijo que estaba tratando de seguir adelante como lavaplatos en un restaurante donde el dueño hacía comentarios homofóbicos. También luchaba por encontrar una clínica donde obtener su medicamento contra el VIH sin una identificación mexicana.

Las suelas de sus zapatos se estaban desgastando y vestía una camiseta de fútbol, su cabello era muy corto.

“Soy una mujer transgénera, pero no toda mi vida voy a vivir vestido como un niño. Yo quiero que el día de mañana todas las personas que me conocen digan , ‘Luna. Triunfo. Luna luchó por sus sueños y los alcanzó”.

Enero de 2019

Un mes después, Luna mandó un mensaje vía WhatsApp para decir que sabía que su sueño de venir a California probablemente terminó porque había renunciado a su solicitud de asilo el año anterior.

Pero luego, unas semanas más tarde, envió un vídeo suyo, de pie, en un lugar con mucho viento, y con el muro fronterizo detrás de ella.

“¡Mira!” exclamó Luna. “¡Crucé! Te veré en San Francisco, junto al puente Golden Gate para tomar un café”.

WhatsApp se mantuvo en silencio durante semanas.

Febrero de 2019

Recibimos finalmente una llamada que debimos pagar del centro de detención de Otay Mesa. Luna dijo a través de la línea telefónica desafinada que estaba en la misma celda y en la misma cama en la que se había quedado el año pasado.

“Le quita las alas a una mariposa, así me siento yo ahora”, dijo Luna. “He sido una prisionera en mi propio cuerpo, ahora soy una prisionera aquí”.

12 de marzo de 2019

Después de que Luna estuvo detenida durante unas seis semanas, ICE nos concedió permiso para entrevistarla en persona en Otay Mesa.

Seguimos a un guardia a una sala de espera con otras familias. Un letrero sobre el escritorio de metal gris de un guardia decía: “la esperanza es el ancla del alma. Sé agradecido”.

Cuando llamaron nuestros nombres, pasamos por una puerta pesada hasta donde Luna estaba sentada en una pequeña habitación. Vestía sandalias Crocs azules, calcetines marrones y un uniforme azul con la palabra “detenida” estampada en la espalda con letras blancas.

Se veía demacrada y exhausta, pero sus ojos aún brillaban. Su cabello era muy corto. Luna dijo que tuvo que cortárselo todo después de que un hombre le quitara un trozo de cabello con una navaja.

“Me dijo que no toleraba a los homosexuales y me cortó con la navaja”, dijo Luna. “De un rastrillo de una rasuradora me cortó mi cabello. Fue muy duro para mí porque me dijo que si yo me quejaba con los oficiales me iba a ir peor”.

Luna dijo además que eso sucedió en el Centro Correccional Metropolitano, una cárcel federal en San Diego, donde estuvo detenida durante aproximadamente una semana después de que los agentes de la patrulla fronteriza la recogieran. Fue acusada allí del delito federal de reingreso ilegal a Estados Unidos, luego de que el presidente Trump intensificara los enjuiciamientos bajo una política de “cero tolerancia”.

Pero el acoso sexual en el centro de detención de ICE fue aún peor, agregó Luna.

“Aquí hay personas que nos tocan el trasero, que nos tocan las bubis que nos miran cuando nos estamos bañando”, dijo Luna. “ Quieren que nos enseñen sus partes. Yo no quiero estar más tiempo acá. Yo sé que si yo me meto una queja, no me van a hacer caso. Yo se que no me van a hacer caso”.

Además, Luna dijo que no le alcanzaba el dinero para comprarse champú o bocadillos en la tienda del centro de detención. Agregó que otros presos se ofrecieron a comprárselos a cambio de favores sexuales.

“Yo no voy a hacer algo que no me guste por una sopa que vale 60 centavos de dólar”, dijo Luna. Yo no voy a estar haciendo cosas malas, tener sexo con nadie acá. Toda la discriminación que vivimos allá afuera, acá es peor porque acá es otro mundo. Acá es un mundo de la discriminación y la homofobia y el acoso es súper grandísimo. Es peor que allá afuera. Porque acá no tienes para dónde ir, acá está todo cerrado”.

Un estudio en 2018 encontró que los inmigrantes LGBTQ tienen casi 100 veces más probabilidades de ser acosados o agredidos sexualmente durante una detención de ICE.

“He sido prisionera en mi propio cuerpo, ahora soy una prisionera aquí”, dijo Luna.

Luna dijo que no quería llorar delante de nosotros. Quería ser la persona fuerte que nos había impresionado con su coraje y tenacidad cuando la conocimos en Tijuana cuatro meses atrás.

Pero después de nuestra entrevista nos asomamos por una ventana de la pequeña habitación. Tenía la cabeza sobre la mesa y sollozaba.

El segundo período de detención de Luna solo duró un par de meses. ICE trató de deportarla lo antes posible: había reingresado a Estados Unidos escalando la valla fronteriza y violó la prohibición de cinco años de reingreso que se le impuso cuando fue deportada por primera vez. Ahora se le prohibió regresar al país en 20 años.

Esta era la segunda vez que estaba detenida y todavía no tenía abogado. Nadie que le ofrezca una alternativa al asilo, algo llamado “Retención de la Expulsión”, que ha permitido que algunas mujeres trans de Centroamérica se queden en Estados Unidos.

“Si ella se hubiera asociado con un buen abogado de asilo, ahora mismo estaríamos teniendo una conversación realmente diferente sobre ella”, dijo Love. “Podríamos estar hablando de ella ahora en 2020, inscribiéndose en una universidad comunitaria o, ya sabes, consiguiendo su primer apartamento o, de hecho, obteniendo su residencia legal permanente en Estados Unidos y una green card o permiso de residencia. Pero en cambio, no se le proporcionó el proceso que se merecía”.

“No es seguro que te quedes en Guatemala”

Marzo 27 de 2019

Luna fue deportada por segunda vez a la Ciudad de Guatemala. KQED contrató a un equipo de filmación para encontrarse con ella cuando bajara del avión.

Contó cuatro dólares estadounidense de una bolsa de plástico marcada como “propiedad personal”, dinero ganado trabajando en la lavandería del centro de detención. Se pasó la mano por la cara, como queriendo que todo desapareciera.

Luego se dirigió a la Asociación Lambda, una organización LGBTQ en la Ciudad de Guatemala que ayuda a los deportados, que después de escuchar su historia, un empleado de admisión le dijo a Luna que no era seguro quedarse en Guatemala.

“Su perfil es de alto riesgo”, dijo.

No necesitaba recordarle sobre las mujeres trans que fueron asesinadas recientemente después de haber sido deportadas a Centroamérica. El empleado de admisión dijo también que le preocupaba que los proxenetas en su ciudad natal pudieran tener conexiones en la Ciudad de Guatemala y rastrearla.

Consiguió una casa segura en un lugar secreto, pero Luna decidió irse después de pasar una noche allí. Se negó a sentirse encerrada de nuevo.

A estas alturas llevábamos cinco meses informando sobre la historia de Luna. Algunos oyentes transgéneros de California Report en Modesto que escucharon una de las historias, la contactaron y le enviaron 80 dólares, dinero que la ayudó a salir de Guatemala nuevamente y emprender otro viaje de regreso a la frontera. También organizaron un drag show dedicado a Luna.

Abril y julio de 2019

Después de unos meses más, Luna encontró la manera de salir de Guatemala y regresar a México. Solicitó una visa humanitaria para quedarse temporalmente y encontró trabajo haciendo tortillas en un restaurante de Tapachula. Conoció a algunos nuevos amigos, otros migrantes transgéneros.

Pronto, llena de valor por sus nuevos amigos, decidió vestirse de mujer nuevamente para cenar con ellos en un café local.

La mañana siguiente, a las 6 a.m. llamó llorando. Dijo que había sido violada por cinco hombres armados, que la secuestraron mientras esperaba un taxi después de cenar. Dijo que la golpearon y la patearon en los riñones, donde se estaba recuperando de una reciente infección.

“¿Por qué tengo que sufrir tanto? ¿Por qué la vida es injusta conmigo?”, sollozó Luna. “¿Por qué cuando demuestro la persona que soy, siempre me va mal, eso es lo que no entiendo”.

Luna dijo que tenía demasiado miedo de presentar una demanda ante la policía mexicana, porque probablemente no harían más que reírse de ella y decir cosas homofóbicas. Me envió una publicación en Facebook sobre la muerte de un activista gay, Juan Ruiz Nicolás, quien fue asesinado en Tapachula, el pueblo donde se hospedaba cerca de la frontera con Guatemala.