Regresan los apagones de PG&E. Aquí lo que tiene que saber sobre los cortes de energía

La Comisión de Servicios Públicos de California aprobó reglas para como empresas de servicios del estado deben cortar la energía como modo preventivo durante los tiempos de major riesgo de incendios. Sin embargo, algunas empresas, como el San Diego Gas and Electric, han cortado la energía para ayudar a prevenir incendios desde años anteriores.

PG&E recibió criticas por cómo planeo sus apagones el año pasado. La empresa dijo que ha aprendido de sus errores en el pasado y que "este año estarán haciendo eventos en menor escala, menor tiempo y más estratégico para los consumidores".

El supervisor del condado de Napa, Diane Dillon, dice que las empresas de servicios deberían de encontrar otras maneras de prevenir que su equipo empiece incendios cuando hay condiciones riesgosas, en lugar de cortar la energía.

"PG&E ha tenido 3 años, y han estado trabajando para poner lineas de transmisión y distribución de energía que sean resistentes pero no han completado este proyecto", dijo ella.

En ocasiones, los residentes de California pueden perder la energía por problemas en el sistema. El California ISO controla el delicado balance entre el suministro y la demanda de la energía eléctrica del estado. Para así ordenar a las empresas de servicios que corten la energía a sus clientes.

"Es un gran sistema interconectado", dijo John Phipps, director de operaciones de California ISO. "La energía generada en una planta puede alimentar a hogares en el otro lado del estado".

Por ejemplo, Phipps dice que "si el Cañon Diablo tiene problemas en el Norte de California, eso puede impactar a San Diego".

The Fire Weather Watch for Marin County has been upgraded to a RED FLAG WARNING due to hot and dry conditions combined with increasing offshore winds starting Monday Night. The warning goes into effect at 10 PM Monday. All RED FLAG warnings go through 8 AM PDT Wednesday. pic.twitter.com/zqvTBxYn3L

— Marin County Fire (@marincountyfire) September 7, 2020