KQED en Español 📬 4 rumores comunes sobre el censo ➡

Recientemente, periodistas de color han sido emporedados en producir más periodismo que muestra los diferentes matices de las comunidades de color en nuestras estaciones. En Forum, tenemos la visión más allá de las personas que nos escuchan todos los días, también pensamos en términos de podcasts y archivos. Además, estamos buscando maneras de conectar con nuestra audiencia por redes sociales para continuar nuestras conversaciones.

Cómo Latina, hispanohablante e hija de migrantes mexicanos, parte de mi misión como periodista es el tener más historias sobre Latinos y tener mejor representación de los Latinos en las noticias. En Forum, he tratado de pensar más en las diferentes voces o perspectivas que merecen mayor atención y como podemos darle una plataforma a esas voces en nuestro programa.

Siempre estoy abierta a ideas para nuestro programa, así que no dude en mandarlas. Me puede contactar en btorres@kqed.org.

¡Gracias por leer y escuchar a KQED!

Hello!

I came to work at KQED in January, less than two months before the COVID-19 pandemic took hold. I work as a producer for Forum, a discussion program focused on news and public affairs that airs live from 9 to 11 a.m. each weekday. In my time with Forum, I have produced segments about affordable housing, anti-Blackness in non-white communities, the high infection rates of COVID-19 among Latinos and first-person stories of COVID-19 survivors.

This is my first job working in radio. I previously worked at newspapers for close to two decades. I had not pictured myself shifting gears to another type of media, but I was interested in trying something new. Even though I don’t have a radio background, I am, at my core, a curious storyteller who strives to explain the world to people through my work.

In recent years, journalists of color have been more empowered to produce more nuanced coverage of communities of color and raise issues about problems within newsrooms. At Forum, we are looking beyond the listeners who tune in live everyday to people who listen on their terms via podcasts or archives. We are devising ways to connect more with listeners on social media to continue the conversation.

As a Latina, Spanish-speaker and daughter of Mexican immigrants, I have made it part of my mission as a journalist to tell more stories about Latinos and foster better representation of Latinos in news. At Forum, I have been trying to think more about what voices or perspectives deserve a greater platform and how to give those voices and perspectives a proper treatment on our show.

I am always looking for show ideas, so please send them my way! You can reach me at btorres@kqed.org.

Thank you for reading and listening to KQED!

Blanca Torres

Productora de KQED Forum

NOTICIAS | NEWS

¿Dónde está mi boleta electoral? Monitoreé su voto por correo con este nuevo programa — El servicio postal ofrece un nuevo servicio para monitorear su boleta electoral. Leer más

— El servicio postal ofrece un nuevo servicio para monitorear su boleta electoral. Leer más Cómo puede solicitar asistencia financiera de FEMA por los incendios forestales en California — La asistencia de FEMA puede ayudar a cubrir los gastos del alquiler, la reparación o el reemplazo de la vivienda y otras necesidades, como el cuidado de los niños, y los gastos médicos. Leer más

— La asistencia de FEMA puede ayudar a cubrir los gastos del alquiler, la reparación o el reemplazo de la vivienda y otras necesidades, como el cuidado de los niños, y los gastos médicos. Leer más Cómo ayudar a los jóvenes a protegerse del aire contaminado — Cómo hacer sus propios purificadores de aire con un ventilador de caja nuevo, un filtro de horno /HVAC y cinta adhesiva—por alrededor de $50. Leer más

— Cómo hacer sus propios purificadores de aire con un ventilador de caja nuevo, un filtro de horno /HVAC y cinta adhesiva—por alrededor de $50. Leer más Más esperas y menos autobuses: La pandemia empeora las deficiencias y los recortes de servicio — Los pasajeros—especialmente los trabajadores esenciales de bajos ingresos y las personas con discapacidades—se ven afectados por el recorte del servicio de autobuses. Leer más

Here are our recent stories that we think matter to you:

Where’s My Ballot? Track Your Mail-In Vote With New Tool — The USPS has a new system that can track your ballot and notify you when it is received. Read more

— The USPS has a new system that can track your ballot and notify you when it is received. Read more FEMA Disaster Assistance in California: How Fire Survivors Can Apply — If you've been impacted by the recent lightning-sparked wildfires burning in and around the Bay Area, you can now register for disaster-related financial assistance though. Read more

— If you've been impacted by the recent lightning-sparked wildfires burning in and around the Bay Area, you can now register for disaster-related financial assistance though. Read more Helping Kids Protect Themselves From Contaminated Air — How to make your own air purifiers with a new ventilator, oven filter/HVAC and tape for roughly $50. Read more

— How to make your own air purifiers with a new ventilator, oven filter/HVAC and tape for roughly $50. Read more Longer waits and fewer buses — Pandemic worsens shortfalls and service cuts — As a result, riders — especially low-income essential workers and people with disabilities — are feeling the squeeze as bus service is cut. Read more

RECURSOS | RESOURCES



Pruebas de covid-19 gratis en Fruitvale el 12 y 13 de septiembre

No se necesitan tener síntomas para hacerse la prueba

Las pruebas se ofrecerán para infantes, niños y adultos de todas las edades

Pruebas de anticuerpos disponibles

Se brindarán artículos gratis como útiles escolares, cubrebocas, entre otros

Esta prueba NO es considerada ayuda pública y NO afectará su estatus migratorio

Para registrarse visite este enlace.

Free COVID-19 Testing on September 12 and 13 in Fruitvale

No symptoms required for testing

Testing offered to infants, children and adults of all ages

Antibody testing available

Free giveaways including school supplies, masks and more

Testing is NOT considered public charge and will NOT affect immigration status

To register click here.

EVENTOS | EVENTS



Mission Cultural Center for Latino Arts y Calle 24 presenta "Curso en línea de Calaveras de Azúcar por Diego Marcia"

Cada martes de 5 p.m. a 6 p.m.

Mission Cultural Center for Latino Arts and Calle 24 presents "Sugar Skull Workshop by Diego Marcia online"

Every Tuesday from 5 p.m. to 6 p.m.

