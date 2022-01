Cómo votar en la elección revocatoria del consejo escolar de San Francisco si usted es padre no ciudadano

¿Por qué he recibido información por correo sobre la votación cuando no soy ciudadano?

Antes de cada elección, el Departamento Electoral de San Francisco envía información sobre el voto a todos los hogares de la ciudad. Estos correos, que contienen información sobre el voto de los residentes no ciudadanos, se envían a las casas y apartamentos independientemente de quiénes residan en ellos.

"Cualquiera que viva en San Francisco, recibe un correo antes de las elecciones, indicando cómo pueden, si no son ciudadanos, obtener más información y participar en las elecciones", dijo John Arntz, director del departamento. "No sabemos quiénes son no ciudadanos, así que no nos ponemos en contacto con ellos individualmente".

Arntz dijo que su departamento espera concienciar sobre el voto de los no ciudadanos mediante anuncios en los periódicos locales. Un grupo de organizaciones sin fines de lucro ha formado la coalición multilingüe Immigrant Parent Voting Collaborative, la cual trabaja para dar a conocer a los no ciudadanos su derecho al voto.

"Nuestro trabajo continúa asegurando que las familias inmigrantes conozcan y tomen sus propias decisiones sobre el ejercicio de este nuevo derecho de voto permanente", dijo Eva Poon, gerente de políticas del grupo ‘Chinese for Affirmative Action’, en una declaración celebrando la decisión de hacer permanente el voto de los no ciudadanos.

¿Cómo me inscribo para votar a través de este programa?

Asegúrese de rellenar y enviar un formulario de inscripción para votantes no ciudadanos. El formulario está disponible en línea en español, inglés, chino, tagalo, árabe y más de 40 idiomas. La lista completa de formularios que puede imprimir está disponible aquí.

El formulario de inscripción le pide que comparta su nombre y dirección, e incluye preguntas opcionales donde puede compartir su correo electrónico, número de teléfono y país de nacimiento. No es necesario que comparta su estatus migratorio ni información sobre sus hijos.

Una vez que haya rellenado el formulario, puede presentarlo en persona en la oficina del Departamento de Elecciones en el Ayuntamiento o enviarlo por correo (a través del Servicio Postal de EE.UU.) a:

Department of Elections

City Hall

1 Dr. Carlton B. Goodlett Place, Room 48

San Francisco, CA 94102

La fecha límite de inscripción es el 31 de enero. Si se le pasó la fecha, no se preocupe, todavía puede registrarse, pero ya no tendrá la opción de hacerlo por correo. Tendrá que rellenar el formulario y presentarlo en persona en el Ayuntamiento o en la mesa electoral más cercana.

¿Los votos de los no ciudadanos se cuentan de forma diferente a los de los ciudadanos?

No, los votos de los no ciudadanos se incluyen en el recuento total de las elecciones al consejo escolar.

"En su mayoría, es la misma elección, los no ciudadanos experimentan la misma elección que otros votantes", dijo Arntz.

Hay algunas pequeñas diferencias en la forma en que se administran las elecciones para los no ciudadanos.

Estos votantes se registran en una base de datos local, separada del sistema estatal que sólo contiene la información de los votantes que son ciudadanos. Y los no ciudadanos reciben una guía del votante única, escrita en cuatro idiomas (inglés, español, chino y tagalo) y una papeleta que contiene sólo las contiendas del consejo escolar.

¿Adónde va a parar esta información? ¿Se compartirá mi información con otras agencias gubernamentales como el ICE?

Una vez que haya rellenado su formulario de inscripción de votante y lo haya enviado al Departamento de Elecciones, su información se almacenará en la base de datos de este organismo. Según Arntz, la ciudad mantiene una base de datos separada donde guarda la información de registro de los no ciudadanos.

"No podemos ingresar a los no ciudadanos en la base de datos estatal", dijo, pero añadió que la base de datos de no ciudadanos debe seguir las mismas normas sobre quién tiene acceso a su contenido. Las agencias gubernamentales, las campañas políticas y los periodistas pueden solicitar información específica sobre los votantes registrados, como direcciones o información demográfica.

Arntz reconoce que esto puede preocupar a algunas personas, el hecho de que agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puedan acceder a los datos personales de personas indocumentadas que se registraron en San Francisco para votar. Sin embargo, señala que existe un sistema que controla quién puede acceder a esta información.

"Si alguien nos pidiera específicamente la información de registro [de los no ciudadanos], en realidad consultaríamos primero a la oficina del abogado de la ciudad antes de hacer algo", dijo. ICE podría solicitar esta información, pero Arntz dice que nunca ha recibido una solicitud de esta agencia desde que la ciudad amplió la elegibilidad de los votantes en 2016.

Además, la oficina del abogado de la ciudad publicó un memorando el 20 de enero, defendiendo la legalidad de dejar que los padres no ciudadanos voten en las elecciones de la junta escolar, afirmando que, "las elecciones de la junta escolar son para un propósito local, distinto de una elección para un cargo federal...los votantes no ciudadanos no pueden, y no votan en ninguna otra contienda electoral."

Este artículo fue traducido por la periodista, María Peña y editado por el periodista, Carlos Cabrera-Lomelí.