'No nos escucharon': Se contagia de COVID-19 un inmigrante detenido por ICE que realizó una huelga de hambre en favor de más protecciones contra la pandemia

Tuvo que permanecer en su celda 22 horas cada día, completamente solo. Por varios días, no había nada que hacer para poder pasar el tiempo, hasta que la cárcel permitió que recibiera los libros que sus amigos le mandaban desde afuera de la prisión.

"Esa celda no es para un ser humano, está hecha para mantener a un animal salvaje encerrado. No hay televisión, no hay nada", contó Erazo Herrera. "Empiezas a sentirte tan deprimido que hasta consideras suicidarte. Te preguntas qué has hecho para merecer este trato que recibes".

El muchacho finalmente fue liberado del aislamiento médico la semana pasada y dice que ya no siente los síntomas severos del COVID-19.

Desde abril del año pasado, la población de los reclusos de ICE en la cárcel del condado de Yuba ha disminuido de 144 personas a 16. El juez Chhabria ordenó que la agencia liberara a más de 50 inmigrantes del penal.

Algunos fueron transferidos a otras prisiones, otros fueron deportados o liberados de la custodia de ICE. Las autoridades migratorias pueden liberar a un individuo luego de identificar los riesgos que podrían representar contra la seguridad pública o de posiblemente fugarse.

La abogada Wells afirma que las condiciones dentro del penal del Condado de Yuba son tan miserables que algunos inmigrantes detenidos se han rendido y han aceptado ser deportados, luego de tan sólo un mes de estar en custodia. Pero Erazo Herrera ha aguantado tres años en esa cárcel mientras espera que las cortes decidan el futuro de su solicitud de asilo.

"Juan José no ha aceptado ser deportado porque él se encuentra en una situación bastante crítica", dijo Wells. "Aparte del abuso que sufrió en las manos de su madre, también fue golpeado varias veces por pandilleros y fue amenazado de muerte", explicó la abogada.

A los 16 años, Erazo Herrera huyó de El Salvador y cruzó solo la frontera sur de Estados Unidos. Los funcionarios de la Oficina de reasentamiento de refugiados (ORR), la dependencia encargada con el cuidado de los jóvenes migrantes no acompañados, se hicieron cargo de él y luego lo mandaron a Nueva York para que viviera con su hermano mayor, informa Wells.

En Nueva York, Erazo Herrera se vio involucrado en un robo y fue sentenciado a cumplir una condena en una prisión de menores. Cuando cumplió los 18 años, ICE lo arrestó y lo mandó al penal en el Condado de Yuba.

Para Erazo Herrera, el robo fue un error y sigue sintiendo mucho remordimiento por sus acciones.

"Ya pagué por eso. No he tenido mi libertad desde que tenía 16 años", dijo él. "Yo sólo quiero tener la oportunidad de enseñarles que soy alguien distinto, que he aprendido mucho desde que fui encerrado aquí. No soy el mismo chico que era en ese entonces", declaró.

Un juez de la corte superior del Condado de Yuba recientemente concedió a Erazo Herrera un estatus especial de joven inmigrante, el cual está reservado para inmigrantes indocumentados con menos de 21 años que fueron abusados por un padre y que regresar a su país natal podría perjudicarlos.

Este estatus no es suficiente para que sea liberado de la custodia de ICE, señala Wells, pero podría abrir el camino a que aplique para la residencia. Aún así, eso podría tardar años.

Erazo Herrera espera que cuando finalmente salga del centro de detención tenga la oportunidad de ir a la escuela, trabajar y un día formar una organización que apoye a los jóvenes inmigrantes indocumentados.

"Quiero ayudar a otros chicos que hayan pasado por lo mismo que yo", dijo él.

Este artículo fue traducido por el periodista, Carlos Cabrera-Lomelí.