Covid-19 hace más difícil encontrar y reunir a familias migrantes separadas

Sabraw después ordenó a funcionarios federales que continuaran la investigación. En octubre de ese año el gobierno reportó que 1,556 más niños habían sido separados desde 1 de julio del 2017, la fecha en que se reportaron las primeras separaciones en El Paso, hasta 25 de junio de 2018, un día antes de la orden del juez.

Por su parte, la administración de Trump guardó pocos récords de donde los familiares deportados habían ido y cómo contactarlos. Según defensores de migrantes, los datos de contacto más recientes para muchos padres son incorrectos o no están actualizados. Casi todos los 2,814 niños del conteo original del 2018 han sido reunidos con sus padres. Pero mientras buscan a los otros 1,556 niños, defensores han intentado contactar a 438 padres por teléfono o correo desde agosto y alrededor de otros 100 ya han sido ubicados en Centroamérica.

"Cuando el gobierno comenzó a separar a familias en la frontera sur de Estados Unidos…no había un plan para monitorear a las familias ni para reunirlas, a pesar que sus propios expertos les advirtieron que estas separaciones estaban causando daño", dijo Nan Schivone, la directora legal de 'Justice in Motion'. "Y ahora han pasado tres años y seguimos lidiando con las consecuencias", agregó ella.

La corte autorizó un comité de abogados y defensores, el cual sería supervisado por los abogados de los demandantes, para encontrar las direcciones y números telefónicos de los padres para poder reunirlos con sus hijos.

Si se agotan todas las otras opciones, una red de defensores compuesta por abogados de derechos humanos y organizaciones sin fines de lucro lideradas por 'Justice in Motion' entran en acción e inician una búsqueda directa en Honduras, Guatemala, El Salvador y México.

Estos defensores, entre los cuales se perfila Dora Melara, recorren los pueblos en busca de familiares. Hablan con vecinos y parientes con la intención de hallar cualquier rastro que una persona o familia haya dejado.

"Estamos hablando de cientos de niños cuyas familias aún no hemos localizado", dijo Lee Gelernt, abogado de la ACLU y representante legal principal de los padres separados en la demanda en curso en contra del gobierno de Trump. "No sabemos si ya se han reunido. No sabemos su situación. Ya llegamos al 2020 y esto aún sigue", dijo Gelernt.

La pandemia

Antes del comienzo de la pandemia, los defensores de 'Justice in Motion' habían progresado paulatinamente para localizar a las familias. Ya habían localizado a los padres de 135 niños. Y en enero, nueve padres que fueron deportados lograron regresar a EE.UU. para reunirse con sus hijos y seguir adelante con su proceso para solicitar el asilo.

"Ese fue un paso tan reñido hacia la justicia, el cual solo se hizo posible con un esfuerzo masivo, complicado e internacional" dijo Schivone.

Pero cuando la pandemia llegó en marzo, se detuvieron los operativos en Centroamérica.

"Tuvimos que parar por completo debido a la pandemia", dijo Melara. "El gobierno hizo las reglas y ya no podíamos salir. Hay un toque de queda muy estricto," menciona ella.

Los defensores han tenido éxito en conectar con algunas personas por Internet pero según Melara, es mucho más difícil crear confianza con padres a través de un portal digital que hacerlo por persona.

"No usamos tanto el método de investigar por línea porque la gente no confía en nosotros cuando nos conocen por primera vez. No pueden creer que hay organizaciones como la nuestra, Por esa razón, es mejor que nos reunamos en persona y tengamos ese contacto personal", dijo ella.

En agosto, Honduras eliminó algunas restricciones para viajar y se reanudaron las búsquedas, según Schivone. Sin embargo, las nuevas reglas han creado nuevos retos.

Por ejemplo en Honduras, las personas pueden salir de compras y participar en actividades esenciales si es que se les permite de acuerdo con el último dígito de su número de identificación personal. Entonces Melara sólo puede viajar a buscar una familia si es que le toca salir ese día. Pero el período de tiempo permitido es corto, tan solo 14 horas. Y no puede pasar la noche fuera.

"Se nos limita el tiempo para hacer una búsqueda, no podemos quedarnos más tarde de lo esperado y no podemos quedarnos en un hotel. Llega el siguiente día, tu identificación ya no es válida. Ha sido muy limitante", ella explica.

Y es que en este tipo de búsqueda, el tiempo vale oro ya que cada día que los padres siguen separados de sus hijos contribuye a un daño inmenso y potencialmente irreparable, así lo afirman expertos de salud mental.