En sus propias palabras: Los residentes de la ciudad del Este de Palo Alto responden al aumento del nivel del mar que se avecina

Infraestructuras críticas como el puente Dumbarton y la autopista 101 se encuentran dentro o a lado del Este de Palo Alto, y el ascendente nivel del mar en el litoral de la ciudad alterará la vida de muchos en el Área de la Bahía.

Pero para las personas con un hogar en esta ciudad, que frecuentan las tiendas y parques del barrio, quienes tienen familia y amistades por todo el vecindario, la posibilidad de que siga subiendo el nivel del mar es algo mucho más estremecedor.

A continuación, tres residentes comparten sus perspectivas sobre cómo luchan para proteger a la gente y los lugares que están cerca de sus corazones a medida que el mundo sigue calentándose.

Los siguientes testimonios han sido editados para mayor claridad y duración.

Filiberto Zaragoza, de 18 años, estudiante de cuarto año en el bachillerato Menlo-Atherton

Cuando me enteré de lo que es el cambio climático, no sabía cómo procesar esa información. Aún era joven y pensaba, "ah, todo está bien en el mundo". Pero aprender sobre el tema me hizo cuestionar, ¿qué en verdad está haciendo la gente para ayudarnos?

He vivido en el Este de Palo Alto toda mi vida. Vivimos a lado de la bahía, rodeados de agua. Mi mayor temor es que en el futuro regrese aquí y vea que sólo permanecen ciertas partes de mi ciudad y que los vecindarios que conozco estén sumergidos bajo el agua o inundados.

Pero tengo mucha esperanza por el cambio. Soy un integrante principal del grupo 'Youth United for Community Action', donde luchamos a favor de la vivienda, la justicia ecológica y la justicia restaurativa. Sé que en el futuro, a medida que las cosas empeoren, YUCA seguirá aquí en el Este de Palo Alto protegiendo a la ciudad.

*Nota editorial: 'Youth United for Community Action' en español significa: Jóvenes Unidos para Acción Comunitaria y también es conocido como YUCA por sus siglas en inglés.

Ulises Barbosa, de 34 años, trabaja en la construcción

La primera vez que me enteré del cambio climático fue algo agridulce. Tuve sentimientos encontrados. Me interesó saber más sobre este tema, pero me di cuenta de que, de una manera inconsciente estábamos dañando nuestro planeta. Y eso me me hizo sentir muy triste e impotente, porque no sabía qué hacer.

Los que vivimos aquí en el Este de Palo Alto tenemos miedo porque sabemos que ya hemos sido afectados y que si no ponemos manos a la obra, no seguirá afectando. Nos gustaría tener más conocimiento sobre el cambio climático. Actualmente la mayoría de mis amigos y yo hemos estado asistiendo a una clase de concientización ambiental, en la que se habla mucho del cambio del clima.

Vivimos a orillas del mar. El cambio climático puede afectar el nivel del mar lo suficiente como para que este cubra gran parte del Este de Palo Alto, prácticamente tapando todas nuestras viviendas.

Pues yo espero que no solamente seamos nosotros, sino que gran parte de la comunidad, los políticos y todo el mundo también se unan para contrarrestar este problema. Mientras tanto, aquí seguiremos poniendo nuestro granito de arena cada día, poco a poco.

Cristina Becerra, de 16 años, estudiante de tercer año en el bachillerato Palo Alto

Me siento muy triste pero también con mucha esperanza y con un sentido de urgencia, hay que hacer esto ahora. Siento que debo de decirles a cuantas personas sea posible de lo que está pasando y lo que pueden hacer para ayudar. Siempre le digo a mi papá que debemos de utilizar la energía solar y que quiero plantar árboles.

Mi mayor miedo es que si no se hace nada y llegue el día en que todas estas casas se inunden, mucha gente no tendrá un lugar a donde ir, o tenga que vivir con agua en sus pisos. Simplemente no será una situación segura.

Y también la preocupación de tener que pagar el alquiler y reparar su hogar, ¿qué se supone que van hacer? ¿A dónde va ir toda esa gente?

Mi esperanza es que se logren algunos cambios. Cambios a pequeña escala, como por ejemplo que toda la ciudad del Este de Palo Alto comenzara a usar energía solar. Esto en verdad motivaría a otras ciudades: "Ah, mira lo que ellos están haciendo. Deberíamos hacer eso también".

Espero que el Este de Palo Alto tome medidas preventivas, construyendo diques o simplemente asegurándose de que todas las viviendas, especialmente las que están cercas de las zonas propensas a inundaciones, estén preparadas.

Este artículo fue traducido por el periodista, Carlos Cabrera-Lomelí y editado por la periodista María Peña del equipo de KQED en Español.