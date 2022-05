Para inmigrantes que huyen de la violencia de género, el camino hacia el asilo en los Estados Unidos es largo

Sin embargo, las decisiones jurídicas sobre el asilo aún pueden verse influidas por las inclinaciones políticas de futuros gobiernos. Esto se debe a que los tribunales de inmigración no son independientes del Departamento de Justicia, y además, el gobierno aún no define claramente (enlace sólo en inglés) la categoría de asilo, "grupo social particular." está mal definida.

En su segunda semana en el cargo, Biden emitió una orden ejecutiva (enlace sólo en inglés) en la que prometía revisar, en un plazo de seis meses, si las protecciones estadounidenses para las personas que huyen de la violencia doméstica o de las bandas criminales son "coherentes con las normas internacionales." La orden también prometía una nueva norma (enlace sólo en inglés), en un plazo de nueve meses, para definir "grupo social particular".

Pero más de un año después, la revisión y la norma no están a la vista, y los solicitantes de asilo como Deisy Ramírez se enfrentan a una situación turbia en los tribunales de inmigración, mientras los jueces se enfrentan a una acumulación de casos agravada por la pandemia.

El retraso en la definición de los motivos de asilo, al igual que el retraso de Biden en terminar la aplicación del Título 42 en la frontera, refleja una tensión entre aquellos en la administración que quieren impulsar posiciones humanitarias, y aquellos que temen que el retroceso de las políticas restrictivas de la era de Trump podría perjudicar a los demócratas en las elecciones intermedias al Congreso, dijo Musalo.

Revivir el trauma en los tribunales

Ramírez se preparaba para su día en el tribunal, no seguía estas sutilezas legales y políticas. Sólo sabía que ella y sus hijos habían sufrido horrores en Guatemala y que habían huido a los Estados Unidos en busca de seguridad.

"Fue la decisión más difícil que he tomado", dijo. "Pensé, '¿Qué voy a hacer si me encuentran? Me van a matar, y podrían matar a los niños, podrían hacerles daño, podrían venderlos'".

La mañana de su audiencia, Ramírez se puso una falda larga y floreada, se peinó su pelo castaño que le llegaba hasta la cintura y consiguió que la llevaran al juzgado ubicado en el centro de San Francisco. Pasó por el detector de metales y tomó el ascensor hasta el cuarto piso. El tribunal estaba vacío, salvo por dos abogados y un asistente de su equipo jurídico. Ramírez también me había permitido asistir a esta sensible audiencia que cambiaría su vida.

Un empleado inició un enlace de vídeo que conectaría al juez y al intérprete del tribunal, y marcó la línea telefónica para el fiscal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Luego volvió a caminar por el pasillo vacío hacia su oficina.

El revestimiento de madera color marrón de las paredes de la sala estaba rayado y arañado. En el respaldo de uno de los bancos de madera para espectadores, alguien había grabado las palabras "amor" y "feliz".

Park apareció en un gran monitor de vídeo y explicó el procedimiento. Su voz estaba distorsionada, como si hablara desde el fondo de una piscina, pero cuando la intérprete repetía sus palabras en español, su voz era clara.

Durante la siguiente hora y media, Valencia guió a Ramírez a través de su desgarrador testimonio.Mientras

"¿Por qué cree que su padre la vendió a la familia Cinto?", preguntó Valencia.

"Mi padre me dijo que nosotras, como mujeres, no valíamos nada", respondió Ramírez. "Y que le pertenecíamos como su propiedad".

"¿Estás casada con Dembler Cinto?", preguntó Valencia.