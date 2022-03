Comunidades LGBTQ+ quedan fuera de la planificación de catástrofes

"No creo que esté mentalmente preparada para otro incendio", dijo. "Ni mis compañeros ni mi grupo trans están preparados para otro incendio de la magnitud del que ocurrió en 2017".

Pese a que no se siente preparada mentalmente para ver los cielos del Condado de Sonoma llenos de humo otra vez, Reyes dice que su comunidad de amistades y compañeros trans es la red en la que se apoyará y proveerá en los momentos de crisis.

Dice que su labor de acoger a otros trabajadores agrícolas trans en su grupo la ha liberado aún más.

"Ya no tengo miedo", dijo. "El grupo me ha dado mucha fuerza para poder hablar, para no perderme en el miedo. Ya no soy una prisionera. Seguiré haciéndolo mientras viva".

Este artículo fue traducido por la periodista, María Peña.