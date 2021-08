Cómo rellenar su boleta electoral y cómo corregir un error

Cómo rellenar correctamente su boleta electoral para la elección revocatoria

“¿Cómo me aseguro de que estoy votando a favor o en contra de la revocación de Newsom?”

Su papeleta electoral contiene dos preguntas: si quiere destituir a Newsom, y qué candidato quiere que lo sustituya en caso de ser revocado.

La primera pregunta dice: "¿Deberá ser destituido (removido) GAVIN NEWSOM del cargo de Gobernador?" Sí o no.

Esto significa que:

• Si vota "sí", está votando para revocar a Newsom y quitarlo de su cargo de gobernador de California.

• Si vota "no", está votando para mantener a Newsom en su cargo como gobernador de California.

Es importante aclarar esto, porque la expresión "sí" o "no" de la primera pregunta puede ser confusa para algunas personas. Por ejemplo, algunos podrían pensar que un voto "sí" significa estar a favor de Newsom. No es así.

Si accidentalmente marca la casilla equivocada, a continuación, le indicamos cómo resolver ese error en su papeleta.

“No quiero revocar a Newsom. ¿Dejo la segunda pregunta en blanco y me olvido de elegir un candidato sustituto?”

Eso depende de usted. La segunda pregunta tiene una lista de 46 candidatos que podrían sustituir a Newsom si llega a ser revocado. Usted puede elegir a uno de ellos aún si votó “no” a la revocación en la primera pregunta.

¿Por qué querrá elegir a un posible sustituto de Newsom si no quiere que sea revocado? Su elección de un candidato alterno seguirá contando para quien lo reemplace como gobernador, y no afecta o invalida su respuesta "no" a la primera pregunta sobre la revocación.

En resumen, al votar en la segunda pregunta, usted tendrá el poder de decisión sobre quién será el próximo gobernador de California si Newsom fuera revocado, incluso si vota en contra de la destitución. Pero si deja la segunda pregunta en blanco, su voz no se tomará en cuenta.

“Si no quiero revocar a Newsom, ¿puedo escribir su nombre en lugar de elegir entre los candidatos sustitutos?”

Puede hacerlo, pero su candidatura no contará. Eso es porque Newsom no puede postularse contra sí mismo en la elección de revocación (sólo en inglés).

Esto también se aplica a cualquier otro candidato que usted escriba y que no sea un candidato sustituto oficial (es decir, que figure en la papeleta) o que no haya solicitado formalmente ser un candidato por escrito. Esto nos lleva a...

“¿Cuál es la diferencia entre los candidatos sustitutos y los candidatos agregados por escrito?”

La lista de 46 candidatos sustitutos se encuentra en la segunda pregunta de su boleta electoral, y son las personas que quieren reemplazar a Newsom como gobernador de California. Lea más sobre los seis candidatos principales de reemplazo en nuestra guía para el votante de la elección revocatoria (sólo en inglés).

Los candidatos suplentes tenían que presentar su candidatura antes del 16 de julio, pero si un candidato quiere presentarse después de esa fecha, tiene que hacerlo como candidato por escrito. Esto significa que los votantes tienen que escribir literalmente el nombre de esa persona para votar por ella en la segunda pregunta.

Un voto por escrito sólo contará si la persona cuyo nombre escribe ha solicitado ser candidato por escrito, o está en la lista de candidatos sustitutos en la papeleta. Si usted escribe cualquier otro nombre (incluido el de Newsom, recuerda) no será contada.

El sitio de la Secretaría de Estado dice que la lista certificada de candidatos por escrito estará disponible el 3 de septiembre (sólo en inglés). Lea más sobre cómo funcionan los candidatos por escrito en su boleta electoral (sólo en inglés).

“Si la elección de un candidato sustituto me permite al menos decidir sobre el posible próximo gobernador de California, ¿por qué me dice Newsom que no lo haga?”

Buena pregunta. El gobernador Newsom está activamente instando a los votantes a que no respondan a la segunda pregunta en la papeleta (sólo en inglés). "Es algo sencillo", ha dicho. "Simplemente voten 'no', vayan al buzón y regresen por correo estas papeletas".

¿Por qué?

Le preguntamos a Guy Marzorati (sólo en inglés), productor y reportero de la mesa de política y gobierno de California de KQED, quien dice creer que la estrategia de Newsom de "Sólo vota 'no'” es para "simplificar el mensaje".

"La campaña de Newsom trabajó durante meses para convencer a los demócratas de alto perfil que no se perfilaran como candidatos en esta elección", dice Marzorati. "Así que, de todos modos, no es probable que Newsom tenga un aliado al que recomendaría como respaldo".

Kim Alexander, de la Fundación del Votante de California, dice que es importante recordar que, en la última elección de revocación de California, cuando el gobernador demócrata Gray Davis fue revocado en 2003, un demócrata se presentó como un candidato de respaldo en la papeleta. El entonces vicegobernador de California, Cruz Bustamante, se presentó como candidato sustituto en esa boleta electoral, con el mensaje "Vota 'No' a la revocación y 'Sí' a Bustamante". De todos modos, fue derrotado por el republicano Arnold Schwarzenegger, quien fue gobernador de California hasta 2011. Lea más información sobre la situación de Cruz Bustamante en 2003 (sólo en inglés).

"Esta vez existe mucha más disciplina, diría yo, entre los líderes del Partido Demócrata para evitar que alguien haga lo mismo que Cruz Bustamante", dice Alexander. "Y como resultado, tienen una campaña muy poderosa apoyando la retención del gobernador Newsom que está siendo apoyado por su partido, y ha sido muy vocal en instar a la gente a votar 'no' en la revocación, pero luego se vuelve totalmente silencioso sobre la cuestión de qué hacer con la opción de reemplazo". Ese silencio, dice Alexander, está "contribuyendo a la confusión de los votantes".

Sabiendo todo esto, si no quiere que Newsom sea revocado, ¿qué debe hacer con la segunda pregunta en su papeleta?

Depende enteramente de usted, pero si quiere poder participar en la elección del próximo gobernador de California si Newsom es revocado, la única manera de hacerlo es eligiendo un candidato sustituto oficial.

Cómo corregir un error en su boleta electoral

Es importante tener en cuenta que cada condado es ligeramente diferente en cuanto a la manera en que prefieren que usted corrija un error en su boleta, y a menudo proporcionarán detalles específicos sobre las correcciones en la propia papeleta. Si tiene una pregunta específica sobre su boleta electoral que no está aclarada en este artículo, siempre puede ponerse en contacto con su Registro de Votantes local para obtener asesoramiento e instrucciones

“¿Y si tengo problemas con mi firma?”

Cuando complete su papeleta, debe firmar el sobre. Pero hay dos errores grandes que la gente comete con sus firmas:

• Olvidarse de firmar su papeleta por completo, o...

• Escribir una firma que no coincide con la firma que hicieron cuando se registraron para votar

¿Por qué podría no coincidir su firma con la que está archivada? Si se registró para votar a una edad temprana, tal vez su firma haya cambiado con el tiempo. O tal vez se registró para votar en el Departamento de Motores y Vehículos (DMV por sus siglas en inglés), y escribió su firma sobre una pantalla con un lápiz óptico, lo cual no reproduce del todo cómo lo haría su firma con un bolígrafo, en papel.

Si usted se registró de esta manera, una forma sencilla de evitar cualquier problema con la firma es ver la firma que aparece en su licencia de conducir o en su documento de identidad estatal, porque esa es la que debe de coincidir con la firma de su papeleta.

Incluso si no se ha registrado en el DMV, es muy probable que la firma que aparece en su licencia o identificación estatal más reciente sea la que debe emular. Esto se debe a que cuando se registra para votar en línea, la oficina electoral de su condado solicita electrónicamente una copia de la firma que el DMV tiene actualmente de usted, y esta información se actualiza regularmente.

Para que se sienta más tranquilo, California es un estado que no requiere la "coincidencia exacta", y no exige que las firmas de los votantes se reproduzcan al 100% a la firma que está archivada.

“¿Qué pasa si no sé cuál es la firma "correcta" con la que estoy registrado para votar?”

Si realmente le preocupa que la firma de su sobre no coincida con la firma con la que está registrado para votar, hay dos buenas soluciones para esto.

Primero: si es antes del 30 de agosto, usted puede volver a registrarse para votar con su firma actual, para asegurarse de que el estado tenga su firma más reciente en sus archivos. Si se vuelve a registrar después del 30 de agosto, tendrá que completar el proceso de Registro de Votantes del Mismo Día (sólo en inglés) (también conocido como voto condicional) y solicitar su boleta en persona en la oficina electoral de su condado o en el centro de votación.

Si le preocupa su firma, la otra solución, dice Kim Alexander, es ir a votar en persona si usted puede.

Eso debido a que la firma sólo va en el sobre de su papeleta, y si vota en persona, esa boleta va directamente a la urna sin necesidad de sobre.

"Así que, si quiere tener la satisfacción de ver su papeleta en la urna y saber que no va a ser retenida por un problema de firmas, puede ir a votar en persona", dice Alexander.

Ya envié por correo mi boleta electoral, pero ahora me siento ansioso por la firma que mandé. ¿Qué pasa si la estropeo?"

No se preocupe: hay todo un sistema para ayudarle a corregir su error.

Si la oficina electoral de su condado detecta un error de firma en su papeleta, se pondrá en contacto con usted por correo para verificar y trabajar con usted para corregirlo, de modo que su papeleta si pueda ser contada. Esto es lo que se llama "curar" una papeleta.

Este proceso también se aplica se es que parece que un familiar del votante puede haber firmado su papeleta, en lugar del votante. Esto ocurre con frecuencia cuando en un hogar hay varios votantes que reciben una boleta electoral por correo.

Para que se sienta tranquilo: se puede registrar para hacer seguimiento de su papeleta, y de esa manera se enterará rápidamente de cualquier problema con su papeleta o su firma.

“Cometí un error en mi boleta electoral. ¿Cómo lo puedo arreglar?”

En primer lugar, que no cunda el pánico. La gente comete errores en las papeletas, y encuentra como de corregirlos.

Los condados dan instrucciones diferentes a los votantes sobre lo que deben hacer si cometen un error (recuerde: ¡lea las instrucciones!), pero por lo general puede simplemente marcar con una "X" la opción que no pretendía.

El trabajo de los funcionarios electorales del condado, una vez que hayan verificado su firma, es asegurarse de que su papeleta pueda ser leída correctamente. Si eso significa que sus correcciones en la papeleta han dado lugar a problemas de legibilidad, los funcionarios, trabajando en equipos de dos personas, la reharán por usted de acuerdo con la intención que ha señalado en sus correcciones.

Dicho esto, debido a que sólo hay dos preguntas en su boleta electoral, debe preocuparse especialmente por llenarla bien. Algunos condados, como Alameda, piden que se pongas en contacto con ellos primero si comete un error grave, incluido el de votar por el candidato equivocado, para que puedan enviarale una papeleta de reemplazo. Así que, viva donde viva, es una buena idea consultar con su oficina electoral local primero para ver qué recomiendan si ha cometido un error.

Y recuerde que siempre existe la siguiente opción...

“¿Qué tal si sólo quiero una nueva boleta electoral?”

Si usted ha cometido un error demasiado grande para arreglar en su papeleta, su mejor plan de acción puede ser enfocarse en conseguir una nueva.

Puede hacerlo:

• Llamando a la oficina electoral de su condado y pedirles que cancelen esa papeleta y le emitan una nueva.

• Acudir a la oficina electoral de su condado con su papeleta estropeada y votar allí mismo en el mostrador durante el horario laboral.

• Aproveche las opciones de votación anticipada disponibles en muchos condados.

• Vaya a un centro de votación el día de las elecciones, el 14 de septiembre, entregue allí su papeleta estropeada y obtenga una nueva.

También puede hacer esto si dañó accidentalmente de alguna manera su papeleta. (Los derrames de café también ocurren).

“Creo que puse la fecha equivocada en mi sobre."

En primer lugar, esa fecha debe ser la fecha en la que firmó su sobre, no su cumpleaños. (Tuvimos muchas preguntas sobre esto durante las elecciones de 2020).

Pero si le preocupa haberse equivocado de fecha, no se preocupe. Los funcionarios electorales dicen que la fecha que realmente están buscando es la fecha del matasellos de la boleta (o sea, cuando fue que la oficina postal procesó la boleta), para asegurarse de que se presentó a tiempo.

Los funcionarios electorales sólo examinarán la fecha que has escrito cuando reciban su papeleta después del día de las elecciones.

"Por ejemplo, tal vez la envió por correo el lunes antes del día de las elecciones en 2020", nos dijo John Gardner, asistente funcionario del registro de votantes del condado de Solano en 2020. "Es entonces cuando tenemos que empezar a ver los matasellos de la papeleta, o la fecha en que el votante firmó el sobre, para determinar si podemos contar la papeleta o no".

Y si aún no ha enviado su sobre por correo, es fácil de arreglar: Basta con tachar claramente la fecha incorrecta en el sobre y escribir encima de esa la fecha correcta.

“¿Qué pasa si utilizo tecnología de asistencia para rellenar los formularios?”

Recibir ayuda física para rellenar tu papeleta de alguien de confianza siempre está permitido, tanto si vota en casa, como en un centro de votación. Sólo tiene que asegurarse de que su firma sea la tuya y coincida con la que está registrado para votar.

Los votantes con discapacidades también pueden optar por utilizar el sistema Remote Accessible Vote-By-Mail (sólo en inglés) para votar de manera independiente y privada desde su hogar, utilizando el dispositivo de asistencia habitual en la computadora para rellenar la papeleta y luego imprimirla y enviarla por correo.

Todos los centros de votación de California también están equipados con una unidad de votación accesible. Aquí, los votantes con problemas de visión o con una discapacidad que limita su destreza podrán utilizar el dispositivo de ayuda que elijan y que les permita votar de forma independiente y privada.

“¿Cómo puedo asegurarme de que mi voto por correo llegue a tiempo?”

Recuerde que una de las principales razones por las que se descalifican las boletas en las elecciones se debe a que los votantes las envían por correo demasiado tarde, o bien demasiado tarde el mismo día de las elecciones (después de que los buzones del Servicio Postal de EE. UU. ya han sido recogidos), o bien después del día de las elecciones.

Para que sea contada en esta elección revocatoria, su papeleta debe tener un matasellos del día de las elecciones (14 de septiembre) a más tardar. Su papeleta tiene siete días para llegar a la oficina electoral de su condado.

Por lo tanto, en esta elección de revocación, es muy importante asegurarse de tener un plan para votar a tiempo, y si usted no está votando en persona, asegúrese de regresar su boleta electoral correo, llevarla a un buzón de votación segura, ir a un centro de votación o a la oficina de elecciones de su condado antes de que cierren las urnas el 14 de septiembre.

Algunos otros errores comunes de la boleta electoral que deber tener en cuenta...

Asegúrese de rellenar y firmar la papeleta y el sobre con su nombre: Es común ver a parejas o compañeros de habitación confundir accidentalmente sus papeletas. Así que asegúrese de firmar el documento que lleva su nombre.

Asegúrese de utilizar un bolígrafo negro o azul: Se lee mejor y no retrasa a los trabajadores cuando tienen que comprobar la intención del votante. (No utilice un rotulador o marcador Sharpie que trasmine el papel y mancha otras páginas de la papeleta).

No envíe un sobre vacío: Esto ocurre. Mantener el sobre y la papeleta juntos en su casa puede ser una forma de evitar este problema. Y, por supuesto, cuando esté listo para enviar su papeleta, asegúrese de que realmente esté dentro del sobre antes de cerrarlo.

No ponga un sello postal: El sobre de la boleta ya está franqueado, así que no lo necesita.

Póngase en contacto con su condado directamente

En toda el Área de la Bahía, los funcionarios electorales están animando a los votantes a que se pongan en contacto con ellos temprano con cualquier pregunta o preocupación. Aquí está la información de contacto de su condado:

• Alameda: Para obtener información sobre el voto por correo, la inscripción y la búsqueda de lugares de votación, llame al (510) 267-8683.

• Contra Costa: Llame al (925) 335-7800 o envíe un correo electrónico a voter.services@vote.cccounty.us

• Marín: Puede llamar al (415) 473-6456 o ir a la página web de elecciones del condado de Marín para enviar un formulario por correo electrónico (sólo en inglés).

• Napa (sólo en inglés): Llame al (707) 253-4321 o envíe un correo electrónico a la oficina electoral en elections@countyofnapa.org

• San Francisco: Puede ponerse en contacto con el departamento llamando al (415) 554-4375 o enviando un correo electrónico a sfvote@sfgov.org.

• San Mateo: Llame al (888) 762-8683 o envíe un correo electrónico a registrar@smcacre.org

• Santa Clara: Puede llamar gratis al (866) 430-VOTE (8683) o enviar un correo electrónico a registrar@rov.sccgov.org.

• Solano (sólo en inglés): Llame al (707) 784-6675 o al (888) 933-VOTE (8683). También puede enviar un correo electrónico a elections@solanocounty.com.

• Sonoma (sólo en inglés): Llame al (707) 565-6800 o al número gratuito (800) 750-8683.

