Cómo votar en la elección revocatoria de Newsom en California

Recuerde: su papeleta se enviará a la dirección en la que está registrado para votar, así que, confirme cuanto antes que su dirección sea la correcta, especialmente si se ha mudado en el último año. Y si aún no está registrado para votar, puede hacerlo en línea o por correo hasta el 30 de agosto. Si se le pasa ese plazo, todavía puede registrarse condicionalmente en cualquier lugar de votación hasta el día de las elecciones.

Puede que la pregunta sobre la revocación del cargo en la boleta electoral resulte confusa

Su papeleta electoral contiene dos preguntas: si quiere destituir a Newsom, y qué candidato quiere que lo sustituya en caso de ser revocado.

La primera pregunta dice: "¿Deberá GAVIN NEWSOM ser destituido (retirado) del cargo de Gobernador?" Sí o no.

Esto significa que, si vota "sí", está votando para destituir a Newsom y quitarlo de su cargo de gobernador de California. Si vota "no", está votando para mantener a Newsom como gobernador de California.

Es importante aclarar esto, porque la expresión "sí" o "no" de la primera pregunta puede ser confusa para algunas personas. Por ejemplo, algunos podrían pensar que un voto "sí" significa estar a favor de Newsom.

Luego le sigue la segunda pregunta que presenta una lista de 46 candidatos que podrían reemplazar a Newsom si es destituido. Usted puede elegir uno. Lo que nos lleva a...

Aunque no quiera revocar a Newsom, usted puede votar por un posible candidato alterno

Incluso si vota "no" a la destitución de Newsom en la primera pregunta de su papeleta, todavía puede responder a la segunda pregunta eligiendo un candidato para sustituirlo en caso de que el esfuerzo de revocación tenga éxito. Y para la gente que no votó en la última elección de revocación en el 2003, o que no la recuerdan, ese concepto puede que nos sea claro.

Si vota "no" a la destitución, podría pensar "si no quiero que Newsom sea destituido, ¿por qué debería elegir a su posible sustituto?". La respuesta es: si Newsom es revocado, su elección de candidato contará para quien lo sustituya como gobernador. Responder a la segunda pregunta eligiendo a un candidato para sustituirlo no afecta, ni invalida su voto de sí/no a la primera pregunta sobre la revocación en sí.

En resumen, al votar en la segunda pregunta, al menos tendrá una opinión sobre quién será el próximo gobernador de California si Newsom es retirado, incluso si votó en contra de la destitución. Pero si la deja en blanco, no tendrá voz en esa decisión.

Por qué le conviene enviar su boleta electoral por correo antes de tiempo, o entregarla en persona

Para que su boleta electoral sea contada, el sobre debe llevar el sello postal a más tardar el día de las elecciones (14 de septiembre).

En esta elección de revocación, su papeleta tiene siete días para llegar a la oficina electoral de su condado. (Esto en contraste a los 17 días que tuvo para los comicios de 2020).

Recuerde, un gran motivo por el cual las boletas son descalificadas es porque los votantes las envían por correo demasiado tarde: ya sea demasiado tarde el mismo día de las elecciones, después de que los buzones del servicio postal ya han sido recogidos, o después del día de las elecciones. Por lo tanto, en esta elección de revocación, es tan crucial como siempre asegurarse de tener un plan para votar a tiempo, y si usted no está votando en persona, eso significa que debe asegurarse de meter su boleta en un buzón o en un buzón de votación seguro, en un centro de votación, o en la oficina de elecciones de su condado antes del cierre de las urnas el 14 de septiembre.

¿Se le pasó el plazo para registrarse para votar? No se angustie

Si no cumple con la fecha límite del 30 de agosto para votar, puede registrarse a través de lo que se llama Registro de Votantes del Mismo Día (sólo en inglés), (también conocido como Registro de Votantes Condicional). Si lo hace el mismo día de las elecciones, puede registrarse y votar al mismo tiempo en su centro de votación, encuentre los detalles de su recinto de votación aquí (sólo en inglés).