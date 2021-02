¿Qué pasa si mi estado financiero presentado en los impuestos del 2019 ha cambiado?

La FAFSA siempre se basa en las declaraciones de impuestos del año anterior, así es cómo funciona el formulario federal. Este año da una imagen poco realista de la situación financiera de muchas familias, dado a que muchas personas han perdido ingresos o sus trabajos debido a la pandemia de COVID-19. Si te encuentras en esta situación, no eres el único y las universidades lo saben.

Llena la FAFSA, pero después contacta a las universidades que estás considerando. "Hazles saber, 'Hola, hemos pasado por una situación. Nuestras finanzas ahora son diferentes. ¿Qué puedo hacer para que revises nuevamente la ayuda financiera que podría recibir?" recomienda Karla Weber, quien trabaja en la oficina de ayuda financiera de la Universidad de Wisconsin, Madison.

Las universidades saben que estas llamadas vendrán y están preparadas para ajustar la ayuda financiera.

A dónde ir para recibir ayuda

Si tienes preguntas mientras estás llenando el formulario, lo puedes guardar y regresar después. Pide ayuda a tu consejero académico o incluso a tus maestros, ellos son las personas que mejor te conocen.

Las oficinas de ayuda financiera en las universidades que estás considerando también te pueden ayudar. "La oficina de ayuda financiera es tu amiga en el proceso. Creo que a veces se piensa que nos estamos escondiendo o guardando el dinero de los estudiantes, pero en verdad es lo contrario", dice Karla Weber de la Universidad de Wisconsin, Madison. Es su trabajo darte el dinero que necesites.

Una vez que te entreguen resultados

Tus cartas de admisión de cada escuela tendrán la cantidad de ayuda financiera que recibirás, pero no la tienes que aceptar. Siempre puedes rechazar la oferta si decides asistir a una escuela diferente, o si esa universidad no te está ofreciendo el dinero suficiente para asistir.

Si necesitas más ayuda financiera para asistir a la escuela de tu interés, deberías de contactar a la oficina de ayuda financiera y hacerles saber. Nada es definitivo en el proceso, y puede que tengan la opción de ofrecerte más dinero, o incluso te pueden sugerir becas a las cuales puedes aplicar. Si no preguntas, no podrás saber cómo conseguir más dinero.

