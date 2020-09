KQED en Español 📬 Al mal tiempo, buena cara

Nota del editor: Está leyendo el archivo de nuestro boletín bilingüe del 10 de septiembre de 2020. Suscribáse al boletín semanal de KQED en Español en este enlace.

El boletín de esta semana fue producido por Joe Fitzgerald Rodriguez, reportero de KQED.

¡Hola a todos!

Mi nombre es Joe Fitzgerald Rodriguez, como mi nombre lo supone, vengo de una familia mixta. La familia de mi padre es de Puerto Rico y la familia de mi madre es irlandesa e italiana, de Massachusetts. ¿Yo? En mi corazón siempre he sido San Franciscano.

Explorando mi amor por la ciudad, y lo que significa venir de una familia mixta, fue lo que me llevó a ser periodista y eventualmente, a trabajar para KQED. Ese camino también me trajo hasta su bandeja de entrada para hablarle sobre la vivienda. ¿Cuál es el problema principal del Área de la Bahía si no la lucha por vivir en nuestras comunidades?

Crecí en un vecindario de clase media pero alrededor de personas con dinero (el barrio de Cow Hollow), el miedo de ser desalojadas estaba siempre con nosotros. Entreviste a un político, al entonces alcalde Willie Brown, por primera vez cuando estaba en la secundaria. Pero cuando corrí detrás de él para pedirle la entrevista él me contestó "¡No sabía que ahora hacían versiones miniatura de esos buitres!"

Últimamente, he estado pensando mucho en la conversación con el alcalde Brown, y sobre las experiencias de mi familia rentando por años, mientras cubro para KQED los planes de la Legislatura del Estado para proteger a los inquilinos de ser desalojados y mantener a los renteros sin irse a bancarrota. Muchos hogares de San Francisco y California son vulnerables a esto. Todos estamos conectados.

Solamente he estado en KQED desde abril, pero espero que mis reportajes ayuden a informar a mis vecinos acerca de sus derechos de vivienda en una era tan precaria como esta. Pero no lo puedo hacer yo solo. Si tiene una historia que quiere compartir, por favor mándeme un mensaje a jrodriguez@kqed.org.

Gracias por escuchar, leer y ver a KQED. Espero que se encuentre bien en estos tiempos difíciles.

Hello out there in news land!

My name is Joe Fitzgerald Rodriguez and, as my name suggests, my heritage is mixed. My father's side hails from Puerto Rico, my mother’s side is Irish Italian, from Massachusetts. But me? I have always felt I am, at heart, a San Franciscan.

Exploring that love for the city I grew up in, and exploring what it meant to have a blended background, is what led me into journalism and eventually to KQED.

That path also led me today into your inbox to talk about housing. Because what is the central conflict of the modern-day San Francisco Bay Area, if not for the fight to live in our communities?

Growing up in a working-class home in a neighborhood filled with wealthy people (San Francisco's Cow Hollow), the threat of eviction loomed, as it did for many of my neighbors in the dot-com era. I interviewed my first ever politician — then-Mayor Willie Brown — when I was writing for my junior high school newspaper. When I ran up behind him and asked if he would let a student journalist interview him, he said to me, "I didn’t know they made miniature versions of you vultures, now!"

I’ve been thinking a lot about that conversation with Mayor Brown, and about my family’s decades as renters, as I covered the state Legislature’s effort to protect renters from eviction and to keep landlords from going bankrupt for KQED just these past few weeks. So many millions in my home of San Francisco and in California beyond are vulnerable in this pandemic. We are all connected.

I’ve only been at KQED since April, but I hope my coverage helps educate my neighbors about their housing rights in an era even more precarious than the one I grew up in. But I can’t do it alone. If you know of a story going untold, please reach out to me at jrodriguez@kqed.org.

Thank you for listening, reading and watching KQED. Be well in these trying times.

Joe Fitzgerald Rodriguez

Productor y reportero de KQED

NOTICIAS | NEWS

Aquí las noticias más recientes para usted:

Regresan los apagones de PG&E. Aquí lo que tiene que saber sobre los cortes de energía Puede que ocurran apagones o cortes de energía para prevenir incendios forestales en California. Aquí puede saber cómo mantenerse preparado. Leer más

Puede que ocurran apagones o cortes de energía para prevenir incendios forestales en California. Aquí puede saber cómo mantenerse preparado. Leer más No, no se despertó en medio del apocalipsis. El humo de los incendios forestales oscurece el cielo del Área de la Bahía y lo vuelve anaranjado El cielo del Área de la Bahía se vio anaranjado oscuro todo el miércoles 9 de septiembre y se espera que esté así por al menos dos días, esto a causa del humo de los incendios forestales. Leer más

El cielo del Área de la Bahía se vio anaranjado oscuro todo el miércoles 9 de septiembre y se espera que esté así por al menos dos días, esto a causa del humo de los incendios forestales. Leer más EL estímulo económico por el coronavirus de California fue un fracaso...¿y ahora qué? Los legisladores del estado buscaban una extensión del desempleo de $600 por semana y miles de millones en subsidios de impuestos. La inacción federal, la ansiedad económica y la pandemia descarrilaron esos planes. Leer más

Here are our recent stories that we think matter to you:

How to Prepare for Power Shutoffs During a Heat Wave and Pandemic Rolling blackouts or preemptive public safety power shut offs may occur during high fire danger periods. Here's what you can do to make sure you are prepared. Read more

Rolling blackouts or preemptive public safety power shut offs may occur during high fire danger periods. Here's what you can do to make sure you are prepared. Read more No, You Didn't Wake Up to the Apocalypse. Wildfire Smoke Turns Bay Area Sky Orange and Dark

Dense smoke plumes from several large wildfires burning in parts of Northern California and even Oregon are blocking out the sun, shrouding the Bay Area in an orange glow. Read more

Dense smoke plumes from several large wildfires burning in parts of Northern California and even Oregon are blocking out the sun, shrouding the Bay Area in an orange glow. Read more California’s Coronavirus Stimulus Was a Bust... What Now? State lawmakers aimed for a $600-a-week unemployment extension and billions in tax vouchers. Federal inaction, economic anxiety and the pandemic derailed those plans. Read more

COMPÁRTA ESTO | SHARE THIS

Comparta estos recursos de #KQEDenEspañol en sus redes sociales para informarles a sus seres queridos 📲

Share these resources from KQED on social media to keep your loved ones informed 📲

EVENTOS | EVENTS



Todo empieza con la comunidad. Aquí se encuentran eventos virtuales en español e inglés para nuestra comunidad Latinx/a/o/e. ¿Tiene un evento que quiere compartirnos? Mándenos un mensaje a hablanos@kqed.org.

Conversación entre Roberto Lovato e Ingrid Rojas Contreras — en inglés Puede que ocurran apagones o cortes de energía para prevenir incendios forestales en California. Discusión sobre el nuevo libro de Lovato “Unforgetting: A Memoir of Family” | Miércoles, 16 de septiembre a las 6 p.m. Leer más

Puede que ocurran apagones o cortes de energía para prevenir incendios forestales en California. Discusión sobre el nuevo libro de Lovato “Unforgetting: A Memoir of Family” | Miércoles, 16 de septiembre a las 6 p.m. Leer más Latinx Kidlit el pasado y el futuro — en inglés Las Bibliotecas públicas de Oakland y San Francisco nos invitan a una conversación sobre la literatura para niños latinos | Miércoles, 16 de septiembre de 5 p.m. a 6 p.m. Leer más

Las Bibliotecas públicas de Oakland y San Francisco nos invitan a una conversación sobre la literatura para niños latinos | Miércoles, 16 de septiembre de 5 p.m. a 6 p.m. Leer más Celebre la guisadera chilena — en español Aprenda cómo cocinar comida chilena mientras celebra el mes de la herencia latina | Viernes, 18 de septiembre de 3 p.m. a 3:45 p.m. Leer más

Aprenda cómo cocinar comida chilena mientras celebra el mes de la herencia latina | Viernes, 18 de septiembre de 3 p.m. a 3:45 p.m. Leer más Luz de Luna de Calle 24 abre sus puertas nuevamente La tienda típica de la Misión abre sus puertas nuevamente | Domingo, 13 de septiembre a las 2 p.m. Leer más



Everything starts with community. Here you’ll find virtual events in Spanish and English for our Latinx community. Do you have an event to share with us? Send it to hablanos@kqed.org.

Conversation with Roberto Lovato and Ingrid Rojas Contreras — in English In conversation about Lovato’s new book "Unforgetting: A Memoir of Family” | Wednesday, September 16 at 6 p.m. Read more

In conversation about Lovato’s new book "Unforgetting: A Memoir of Family” | Wednesday, September 16 at 6 p.m. Read more Latinx Kidlit el pasado y el futuro — en inglés Oakland and San Francisco Public libraries invite you to a conversation about children’s literature while celebrating Latinx Heritage Month | Wednesday, September 16 from 5 p.m. to 6 p.m. Read more

Oakland and San Francisco Public libraries invite you to a conversation about children’s literature while celebrating Latinx Heritage Month | Wednesday, September 16 from 5 p.m. to 6 p.m. Read more Celebrate Chilean Cooking — in Spanish Learn how to cook Chilean food during Hispanic Latino Heritage Month | Friday, September, 18 from 3 p.m. to 3:45 p.m. Read more

Learn how to cook Chilean food during Hispanic Latino Heritage Month | Friday, September, 18 from 3 p.m. to 3:45 p.m. Read more Luz de Luna from Calle 24 reopens The Latinx arts Mission store opens its doors again | Sunday, September 13 at 2 p.m. Read more

TALK TO US | HÁBLANOS

Nuestras historias en nuestras voces. KQED en Español ya está en Instagram! Les brindamos noticias, consejitos y comunidad para la comunidad Latinx del Área de la Bahía y más allá. ¡Síganos!

Our stories in our voices. KQED en Español is now on Instagram! We’ll bring you news, advice and community for our Latinx community in the Bay Area and beyond. Follow us here!

Manténgase informado con las noticias de KQED en Español. Suscríbase a nuestro boletín bilingüe ➡ kqed.org/newsletters