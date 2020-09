No, no se despertó en medio del apocalipsis. El humo de los incendios forestales oscurece el cielo del Área de la Bahía y lo vuelve anaranjado

Densas columnas de humo provocadas por varios grandes incendios forestales en varias partes del norte de California y hasta Oregón están tapando el sol, cubriendo el Área de la Bahía con una sombra anaranjada.

"Tenemos múltiples capas de nubes cerca de nuestra capa marina regular", dice Jan Null, una meteoróloga con el servicio climático Golden Gate. "Además, tenemos tres o cuatro capas diferentes de humo provenientes de una variedad de incendios tan lejanos como Oregón; algunos incendios al este de Chico."

Esas capas, las cuales cubren casi dos tercios de California, están filtrando la luz del sol y están compuestas de diferentes densidades de humo. "En ciertos casos, algunas de esas columnas están a 20 o 30 mil pies de donde originan debido al calor de estos incendios", dice Null.

Imagen de satélite compartida por Jan Null que demuestra las capas de humo que cubren gran parte de California.

Partículas de humo dispersan la luz azul, por lo que solo la luz amarilla, naranja y roja atraviesan, lo que está causando el peculiar matiz del cielo en este momento.

Null dice que estas condiciones podrían continuar por un par de días más.

"No nos espera una buena brisa marina que nos ayude a aclarar las capas más bajas", dice él. "Hasta que estos incendios más grandes estén contenidos, o veamos un cambio de vientos en lo alto, nos tocará despertar con estas mañanas amarillas".

El Servicio Meteorológico Nacional dice que hay una cantidad de humo sin precedentes en la atmósfera como consecuencia del número récord de acres que se están quemando a lo largo y ancho de California y el oeste del país.

