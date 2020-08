KQED en Español 🗳 La elección se acerca ✏ The election is coming!

Nota del editor: Está leyendo el archivo de nuestro boletín bilingüe del 20 de agosto de 2020. Suscribáse al boletín semanal de KQED en Español en este enlace.

¡Hola a todos!

Mi nombre es Marisa Lagos, soy reportera sobre política de KQED y también co-presento nuestro podcast semanal, Political Breakdown.

He sabido que soy una periodista desde el primer momento que supe la definición de este trabajo. Trabajé en el periódico de mi preparatoria y de mi universidad, y empecé una pasantía con Los Ángeles Times el día que me gradué de la universidad. La verdad es que tanto la política y la escritura están en mi sangre. Mis abuelos de los dos lados de mi familia participaron en el movimiento por derechos civiles en los Estados Unidos, y mucha de mi familia ha trabajado en carreras relacionadas con escribir o editar.

Como reportera, no me es éticamente permitido apoyar a candidatos o causas políticas en público, pero sí creo que mi trabajo es igualmente importante para mantener una democracia saludable y funcional. Este trabajo incluye brindar datos acerca del poder al hacer responsables a nuestros funcionarios públicos, levantar las voces de las personas que de otra manera no pudieran ser escuchadas, y ayudando a contar las historias de todas las personas. Porque de verdad creo que si estamos dispuestos a escuchar las historias unos de los otros, podemos encontrar nuestros puntos en común.

Este trabajo de compromiso civil y creación de una comunidad es algo que usted también puede participar, sin importar si es ciudadano con derecho a votar o no.

Registrese para votar — Si usted no es elegible para votar, ayude a su familia, amigos o vecinos a registrarse también.

— Si usted no es elegible para votar, ayude a su familia, amigos o vecinos a registrarse también. Encuentre a un candidato o una causa que se alinee con sus creencias y ayude a compartir sus mensajes.

que se alinee con sus creencias y ayude a compartir sus mensajes. Asegúrese que su comunidad sabe cómo votar de manera segura , y en una manera en que su voto definitivamente será contado.

, y en una manera en que su voto definitivamente será contado. Si usted es un residente permanente — incluso si no es ciudadano o tiene 18 años todavía — sea voluntario para ayudar en las casillas electorales en noviembre. Mientras que todos los que pueden votar deberían de votar, algunas personas no tienen esa opción, además que es importante que podemos proveer espacios seguros para los votantes.

Estamos juntos en eso y espero que pueda encontrar maneras de alzar su propia voz y las voces de aquellos que los rodean en estos tiempos difíciles.

—

Hey everyone!

My name is Marisa Lagos — I am KQED’s politics correspondent and also co-host our weekly podcast, Political Breakdown.

I have thought of myself as a journalist since I knew what that meant. I worked at my high school paper, my college paper, and started an internship at the Los Angeles Times the day after I graduated university. In truth, both politics and writing are in my blood … My grandparents on both sides were active in the civil rights movement, and much of my extended family have made careers out of writing and editing.

As a reporter, I am not ethically allowed to publicly support candidates or political causes — but I believe that the work I do is just as important to ensuring a strong and functioning democracy. That work includes speaking truth to power by holding our public officials accountable; raising up the voices of people who otherwise may not be heard; and helping tell everyone’s story, because I truly believe if we are willing to listen to one other’s experience and truth, we are more likely to find common ground.

This work of civic engagement and building community is something you can participate in as well — whether you are a citizen with full voting rights, or not.

Register to vote — and even if you aren’t eligible, help your family, friends and neighbors register as well.

— and even if you aren’t eligible, help your family, friends and neighbors register as well. Find a candidate or cause you believe in , and help spread their message.

, and help spread their message. Make sure your community knows how to vote safely , and in a way that their vote will definitely be counted.

, and in a way that their vote will definitely be counted. And if you are a legal resident — even if you’re not a citizen or 18 yet — volunteer to become a poll worker in November. While everyone who can vote by mail should, and should do so early, some people won't have that option, and it’s important we provide safe places for those votes to be cast.

We are all in this together, and I hope you can find ways to lift up your own voice and the voices of those around you in this critical time.

Marisa Lagos

Politics Correspondent and Host of Political Breakdown

NOTICIAS | NEWS

Elecciones 2020: Desde votar por correo hasta fechas importantes. Aquí le presentamos todo lo que tiene que saber

El tiempo ha pasado de una manera curiosa durante la pandemia del coronavirus, pero la elección presidencial vendrá antes de lo que la esperamos. Entonces, aquí les proporcionamos algunas de las fechas más importantes que se tienen que saber mientras se anticipa la elección de noviembre.

Leer más

Election 2020: From Mail-In Voting to Crucial Dates, Here's What to Know Early

Time has taken on a funny quality during the coronavirus pandemic, and the presidential election will be here before we know it. Since there are some key dates and deadlines to know, let's take this in bite-sized chunks together and start this early.

Read More

Lo que sabe California sobre Kamala Harris

Lo que la mayoría de los estadounidenses empiezan a conocer sobre la senadora júnior de California es algo que ya hemos visto desde hace décadas. A continuación presentamos ocho formas en las que California forjó a Kamala Harris y viceversa.

Leer más en CalMatters

What California knows about Kamala Harris

What most Americans are just beginning to learn about California’s junior senator, we’ve already seen here for decades. Here are eight ways that California shaped Kamala Harris and that Harris has shaped California.

Read More on CalMatters

PREGUNTAS | QUESTIONS

¿Cómo puedo identificar a un trabajador del censo si visita mi casa?

La idea de que un extraño toque su puerta y haga preguntas personales sobre usted y su familia puede hacerle sentir alarmado. Pero los representantes del censo trabajan para brindar representación a las comunidades a nivel estatal y federal.

Pero, ¿Cómo puedo identificar a un trabajador de la oficina del censo cuando visite mi hogar?

Antes de que le haga las preguntas, el trabajador del censo se presentará con su identificación personal que incluirá: su nombre, su fotografía, marca de agua del Departamento de Comercio y una fecha de expiración. Cada representante tendrá un dispositivo electrónico oficial (como una computadora o un teléfono) con el logo de la Oficina del Censo. Los trabajadores del censo visitarán su hogar entre las 9 a.m. y las 9 p.m. de su hora local. Usted podrá ver a representantes del censo en su centro comunitario local o en algún evento local. Los trabajadores tendrán tabletas electrónicas y estarán listos para ayudarle a llenar el censo 2020 en línea.

Leer más

How can I identify a Census worker if they come to my house?

The idea of a stranger coming to our doorstep and asking personal questions about us and our families could easily feel alarming. But field representatives for the Census work to provide representation to communities on state and federal levels of government.

But how can you tell a Census worker apart from someone else?

Before asking you questions, a census taker will present you their ID badge that includes: their name, their photograph, a Department of Commerce watermark and an expiration date. Each field representative will have an official electronic device (like a laptop or smartphone) bearing the Census Bureau logo. Census takers and field representatives will conduct their work between the hours of 9am and 9pm, local time. You may see Census representatives at your local community center or event with computer tablets ready to support anyone complete their 2020 Census online.

Read More

¿Qué tal si alguien que conozco tiene miedo de llenar el censo? ¿Cómo le puedo asegurar que el proceso es seguro y confiable?

Si alguien que usted conoce está preocupado por llenar el censo muéstrele, estos 4 rumores comunes sobre el censo de EE.UU.:

¿El Censo 2020 te pide tu estatus migratorio o si eres ciudadano? NO

¿Las personas que no son ciudadanas se cuentan en el censo? SI

¿Mis respuestas pueden ser compartidas con la policía o ser usadas en mi contra? NO

¿Solamente puedo llenar el censo en línea? NO

Un recordatorio: La Oficina del Censo nunca le pedirá donaciones, alguna pregunta política, su información financiera o su número de Seguro Social.

What if someone I know is too scared to take the Census? How can I reassure them that the process is safe and trustworthy?

Is someone you know worried about risks involved in taking the Census? Here are 4 common rumors to dispel about the U.S. Census:

Does the 2020 Census ask about citizenship status? NO

Are non-citizens counted in the Census? YES

Can my answers be shared with the police or used against me? NO

Can I only take the Census online? NO

And a reminder: The Census Bureau will never ask you for donations, anything politically related, your financial information or your Social Security number.

EVENTOS | EVENTS

On Common Ground: Para Nosotros, Por Nosotros

La pandemia ha afectado desproporcionadamente a la comunidad latina en EEUU, la cual históricamente ha vivido racismo sistemático e inequidades en materia de salud. La falta de recursos por parte del gobierno hizo que las organizaciones comunitarias fueran los proveedores de ayuda para los latinos.

Visite este enlace para ver la grabación del evento.

The COVID-19 pandemic continues to disproportionately affect Latino communities in the United States, a population that has historically suffered from systematic racism and health inequities. The lack of government aid has moved many local leaders to step in and provide for their communities.

Watch the recording of the event here.

EN NUESTRA COMUNIDAD | COMMUNITY SPOTLIGHT

La Censotería

El juego Censotería es una versión moderna de la Lotería, un juego tradicional mexicano. Angie Sánchez (una de las panelistas de Para Nosotros, Por Nosotros) creó este juego como herramienta educativa para incrementar el conocimiento en nuestras comunidades sobe el censo 2020 y las elecciones presidenciales.

Jugar

The Censotería

Censotería is a modern twist on the traditional Mexican game of Lotería. Angie Sánchez (one of our panelists for Para Nosotros, Por Nosotros) created this original game as an educational tool to raise awareness about the importance of the 2020 Census and the presidential election.

Play

Recomendaciones | Recommendations

Se acercan las elecciones municipales. ¿Qué es lo que quieren saber acerca de su vecindario o las escuelas? | The Oaklandside

El retiro de estatuas de colonizadores y la batalla para rescatar la historia indígena | El Tecolote

‘En tu pedido va mi vida’ | El hilo podcast

