Cubrebocas para el humo y covid-19, ¿qué tipo es mejor?

Si su N95 sí tiene una válvula de escape, tiene varias opciones. Algunos, como el neumólogo Dr. John Balmes de UCSF, han creado soluciones.

"Pongo un pedazo de cinta adhesiva sobre la válvula cuando entro a una tienda. Así me protege a mi mismo y otras personas", dijo Balmes.

Su esposa también encontró una solución.

"Ella pone su cubrebocas médico sobre su cubrebocas N95", dijo Balmes.

Mientras que algunos funcionarios de salud pública han recomendado usar dos cubrebocas para prevenir tanto el contagio de covid-19 como evitar inhalar el humo de los incendios, todavía no hay un consenso. Si lo es posible, le puede preguntar a su médico de cabecera.

¿Cuál es la mejor segunda opción? Un cubrebocas médico.

"De hecho protegen de cierta manera con respecto al humo de los incendios porque son estandarizadas", dijo Balmes. "Son como un tercio de efectivas que las N95".

Los cubrebocas de tela son los menos efectivos para protegerse del humo, dijo Balmes, pero los deberían de usar de todos modos. Con o sin incendios, protegerse a uno mismo y a otras personas del contagio del coronavirus sigue siendo vital.

Mientras que los cubrebocas son una buena opción, la opción más efectiva de protegerse es quedarse en casa, de acuerdo a funcionarios de salud pública. Quedarse en casa no es una opción para muchos trabajadores esenciales. Si usted es un trabajador esencial, la mejor manera es protegerse del humo de los incendios según esas precauciones.

Abajo encontrará un mapa interactivo de la calidad del aire realizado por la compañía privada PurpleAir. Para más información de la calidad del aire visite este enlace.

Estos consejos parecen no ser de tanta ayuda debido a la ola de calor y a las evacuaciones pendientes, pero los funcionarios de la Oficina de Servicios de Emergencia del estado continuan recomendando que las personas se mantengan en sus casa con las puertas y ventanas cerradas y con el aire acondicionado prendido, si es posible.

