5 Maneras de Participar en Favor de la Justicia Racial

Edúcate

Leer, ver documentales e inscribirse a un programa educacion de anti-racismo son algunas buenas opciones para informarse de qué tan permeante es el racismo en la vida estadounidense. Showing Up for Racial Justice (SURJ) (en inglés) es una red nacional que busca fomentar solidaridad anti racista entre personas blancas mediando educación y acciones. El libro El Color de la Justica (o The New Jim Crow en inglés), Michelle Alexander, detalla cómo el sistema de justicia criminal perpetúa la opresión racista. So You Want to Talk About Race (en inglés) de Ijeoma Oluo toca una variedad de temas, incluido el school-to-prison pipeline, el mito de la minoría perfecta, entre otros. También existe una gran cantidad de guías en línea que informan a las personas que no forman parte de la comunidad afroamericana en cómo pueden convertir sus creencias anti racistas en acciones, puede leer sobre el trabajo de Ibram Kendi y buscar guías sobre los libros fundamentales para entender el racismo. Aquí se encuentra una guía para la comunidad latina contra el racismo.

Llame a sus Representantes y Vote

Aunque algunas personas se sienten sin inspiración de votar en la elección presidencial, las boletas locales y quien es elegido como representante afectan directamente a nuestras comunidades. En San Francisco, por ejemplo, a principios de año votaron por Chesa Boudin como fiscal de distrito, y el rápidamente eliminó el pago de fianza monetario y paro los juicios para ofensas no violentas. (Para brindar un contexto, en San Francisco, 56% de los presos son afroamericanos, mientras que las personas afroamericanas representan menos del 6% de la población total de la ciudad.) Este noviembre, varios puestos en el senado y la asamblea del estado de California estarán abiertos. Así también como la Junta de Supervisores del condado de Alameda.

Habla con tu Comunidad

Si eres blanco o una persona no afromericana de color, es probable que hayas oido o visto ejemplos de racismo anti afroamericano por parte de tus amigos, familiares o colegas. Es tu trabajo levantar la voz, incluso si te hace sentir incómodo. No estás “arruinando” una ocasión pacífica—ellos la arruinan al ser racistas. Para aquellos que viene de familias inmigrantes, Letters for Black Lives ofrece panfletos explicativos sobre el movimiento de Black Lives Matter en docenas de lenguajes, incluyendo el chino, español, ruso, entre otros. Además, las leyes cambian, la supremacía blanca tiene que ser contrastada con un cambio cultural. Algunas personas se pueden resistir a que las eduques, pero independientemente de su respuesta, es importante hacerles saber que el racismo es inaceptable.