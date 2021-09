Elección revocatoria contra Newsom: Encuentre su lugar de votación anticipada o su lugar de entrega de boletas

¿Puedo enviar mi boleta electoral a través del Servicio Postal?

Sí, usted puede enviar su boleta electoral a través del Servicio Postal de EE.UU. en cualquier buzón de correo. El sobre contiene franqueo pagado, por lo cual no requiere sello, y se contará siempre que esté matasellado antes del día de las elecciones (14 de septiembre), y llegue a la oficina de registro antes del 21 de septiembre. Dependiendo de dónde se encuentre el buzón del Servicio Postal más cercano, ésta podría ser la opción más conveniente para usted, especialmente si no tiene acceso a un vehículo.

Además, si usted tiene previsto enviar su papeleta por correo el día de las elecciones, asegúrese de que no se le pase la última hora de recolección de su buzón de correo preferido, o de que no deje la boleta en una oficina de correos que ya está cerrada. Si usted hace esto, su papeleta no tendrá matasellos el día de las elecciones y no se contará cuando llegue a la oficina electoral de su condado.

¿Puedo depositar mi boleta electoral en un buzón de correo o en un centro de votación?

Una vez que haya completado su papeleta de voto por correo, puede entregarla personalmente en un buzón de su condado específico para papeletas o en un centro de votación, en vez de enviarla por correo a través de un buzón del Servicio Postal de EE.UU. Encuentre el buzón o centro de votación más cercano.

Algunas razones por las que pueda preferir entregar personalmente su papeleta completada:

Tranquilidad: La satisfacción de saber que su boleta llegará directamente a la oficina electoral de su condado, en lugar de tener que pasar enviarla por correo.

Si se acerca el día de las elecciones, utilizar un buzón especial del condado o ir a un centro de votación para dejar su papeleta directamente es la mejor manera de estar seguro de que llegará a la oficina electoral de su condado a tiempo para ser contada. Asistencia: Si deposita su papeleta en un centro de votación durante el horario de apertura y tiene algunas preguntas sobre su papeleta o el proceso, es muy probable que encuentre a alguien que le ayude a resolver sus dudas en persona.

Independientemente de cómo la entregue, puede inscribirse para seguir el progreso de su papeleta con la herramienta en línea "Where 's My Ballot?” (sólo en inglés), y tener la seguridad de que está en camino.

Quiero votar en persona. ¿Cuándo estará disponible el voto anticipado en el Área de la Bahía?

¡Ahora!, la votación en persona inició el 16 de agosto en todas las oficinas de registro de los condados del Área de la Bahía. Busca la dirección y horario de la oficina de registro de tu condado aquí (sólo en inglés).

A partir del 4 de septiembre se abrirán más centros de votación anticipada en toda el Área de la Bahía. Encuentre el centro de votación en su condado donde puede emitir su voto temprano.

Recuerda: Si quieres votar en persona, es una buena idea llevar la boleta en blanco que te enviaron por correo. Esto se debe a que algunos condados pueden cancelar la papeleta que le mandaron por correo de forma remota, para garantizar que nadie pueda votar dos veces, pero otros condados le exigirán que vote provisionalmente si no lleva su papeleta de voto por correo en blanco.

Los votos provisionales están sujetos a comprobaciones adicionales, por ejemplo, que usted esté realmente registrado para votar en California, o que no haya completado y enviado ya su papeleta. Esta capa adicional de confirmación lleva tiempo y también significa que su voto será finalmente contado, aunque pueda ser que no sea procesado el mismo día de las elecciones.

La fecha límite para registrarse en línea para votar en la elección revocatoria es el 30 de agosto. Pero si se le pasa ese plazo, no se preocupe: todavía puede registrarse después en persona en uno de los centros de votación anticipada a través de lo que se llama registro de votantes del mismo día (sólo en inglés, y también conocido como registro de votantes condicional). Puede rellenar y presentar su papeleta en ese momento.

Además del registro de votantes, muchos centros de votación también ofrecen boletas de reemplazo, máquinas de votación accesibles y asistencia lingüística para los votantes.

¿Cómo puedo encontrar mi centro de votación anticipada o de entrega de boletas electorales?

Visite la herramienta de búsqueda del Estado de California (sólo en inglés), en donde...

- Debe introducir su condado, si incluye su ciudad o código postal obtendrá resultados más localizados, pero esto último es opcional.

- Marque las casillas "Voto temprano" y/o "Sitio de entrega".

- Oprima "Buscar" para ver todos los centros de votación anticipada y lugares de entrega en esa zona.

Si elige votar de manera anticipada en su condado, recuerde que los horarios de votación pueden variar según el lugar y algunos no abren todos los días.

¿Dónde puedo votar en persona el día de las elecciones?

Si vive en los condados de San Francisco, Contra Costa, Marín, Solano y Sonoma, sólo puede votar en el centro de votación que se le haya asignado o en la oficina de registro de su condado (sólo en inglés), la cual ya está abierta para votar.

Si vive en los condados de Alameda, Napa, Santa Clara o San Mateo, puede votar en cualquier centro de votación, que también incluye la oficina de registro de su condado.

Puede encontrar la mesa electoral que se le ha asignado a través de la herramienta de búsqueda del estado (sólo en inglés), pero tenga en cuenta que esta información sólo estará disponible cuando se acerque el día de las elecciones.

Si espera votar en persona, asegúrese de comprobar su boleta electoral por correo mucho antes del día de las elecciones para ver dónde puede votar y si se le ha asignado un centro de votación específico. Y nuevamente, recuerde: Aunque viva en un condado que le asigne un sitio electoral en particular, puede votar en cualquier momento desde ahora hasta el día de las elecciones en la oficina de registro de su condado.

