La matrícula de los colegios comunitarios cae a medida que los estudiantes luchan contra la pérdida del empleo y el aprendizaje en línea

Para impulsar la retención, los colegios comunitarios han buscado formas de ayudar a los estudiantes a mantenerse enfocados en su educación. Estos incluyen clases de inicio tardío, tutoría en línea, servicios virtuales de salud mental, esfuerzos para abordar la inseguridad alimentaria y programas de apoyo dirigidos a estudiantes de color.

Foothill College creó un segundo horario de primavera con un inicio más tardío de las clases para los estudiantes que aún podrían necesitar obtener algunos créditos para graduarse. En la zona rural de Shasta College, donde la inscripción ha caído un 15 por ciento en comparación con el año pasado, los administradores cambiaron de un sistema semestral a un trimestre para algunos cursos prácticos, como laboratorios de ciencias, y duplicaron sus secciones de laboratorio para permitir que los estudiantes ocupados completen los cursos más con rapidez.

Imperial Valley College identificó la inseguridad alimentaria y de vivienda como algunos de los mayores desafíos que afectan la capacidad de los estudiantes para permanecer en la escuela durante la pandemia, dijo la presidenta Martha García. Los estudiantes están luchando para pagar incluso los útiles escolares básicos como papel, cuadernos y lápices, dijo García. El condado de Imperial, en la frontera con México, tiene la tasa más alta de hospitalizaciones por Covid-19 en el estado, con 34 por cada 100,000 personas. Alrededor del 90 por ciento de los estudiantes de la universidad se identifican como hispanos o latinos, una de las comunidades más afectadas por COVID-19.

La universidad ha distribuido alimentos a los estudiantes a través de servicios de entrega sin contacto, dijo García, y los miembros de la comunidad donaron 12 vehículos recreativos para que los estudiantes vivieran durante la pandemia. La universidad también está solicitando fondos para construir 26 casas pequeñas cerca del campus.

Aún así, la inscripción en el Imperial College ha caído un 14 por ciento este otoño.

“Al final del día, me encantaría haber retenido la inscripción, pero no puede ser a costa de la seguridad de nuestros estudiantes”, dijo García. “Quiero que los estudiantes aquí tengan éxito. Y si este entorno de aprendizaje no es propicio para ellos, entonces debemos intentar adaptarnos a medida que avanzamos. Y encuéntrelos donde están, no ellos se encuentran con nosotros donde asumimos que deberían estar “.

Algunos colegios comunitarios se han opuesto a la tendencia a la baja. En Cuyamaca College, la matrícula se ha mantenido relativamente estable, y el número de estudiantes que continúan en realidad aumentó en un 10 por ciento.

La gran cantidad de terrenos abiertos de la universidad permite que más estudiantes estudien de manera segura fuera del campus, dijo Barnes. Cuyamaca ha ampliado tanto su distribución de alimentos como sus servicios de salud mental, dijo. Los programas de Umoja Scholars y Pathways Academy brindan apoyo mental, emocional y académico para estudiantes negros y latinos, ambos grupos demográficos que se han visto particularmente afectados por la pandemia.

Una donación de $100 millones realizada a las universidades comunitarias de California el mes pasado podría ayudar a las universidades a apoyar a los estudiantes de bajos ingresos durante la pandemia. La donación más grande jamás otorgada a un sistema de colegios comunitarios, la subvención de la Fundación Jay Pritzker comenzará dando hasta $150,000 este año a cada una de las 34 universidades en el Valle Central, Inland Empire y el norte rural de California, regiones con los porcentajes más bajos de adultos con títulos universitarios. Las universidades gastarán el dinero en ayuda de emergencia para los estudiantes, con la opción de financiar becas más grandes en los próximos años.

El objetivo es que los estudiantes en esas regiones permanezcan matriculados a tiempo completo y se gradúen, dijo Eloy Ortiz Oakley, rector del sistema. “Queremos que las universidades aprovechen eso contra otros medios de ayuda para ayudar a los estudiantes cuando llegan a la universidad por primera vez”.

Lewis, el ex alumno de Long Beach City College, dijo que planea regresar a la escuela dentro de un año, ya sea que se haya reanudado o no el aprendizaje en persona.

“Me siento un poco excluido y dejado atrás. Y no quiero esperar tanto que surjan otras cosas ”, dijo.

En los últimos nueve meses, ha continuado trabajando, mientras pasa tiempo con sus hermanos y busca invertir en bienes raíces con la herencia que dejó su madre. Planea terminar su título de asociado y dijo que podría obtener una licenciatura si se lo puede permitir.

“Es como un retorno de mi inversión”, dijo. En este momento, he invertido mucho y he obtenido poco o nada. No he obtenido lo que quería de él “.