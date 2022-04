Phương Tâm ngôi sao nhạc Rock

Editor's note: The following is a Vietnamese translation of a story KQED originally published on March 11, 2022. Because KQED serves the Bay Area, home to one of the largest Vietnamese communities outside of Vietnam, we wanted to ensure this multimedia story on music and history was accessible to audiences both in Vietnam and across the diaspora.

Thank you to Trần Đình Thanh Lam and Nguyễn Sĩ Hạnh for the translation.

Read in English.

Vào những năm đầu thập niên 1960 ở Sài Gòn, ca sĩ Phương Tâm xuất hiện trên sân khấu các phòng trà và hộp đêm sôi động của thành phố. Cô thể hiện tinh hoa của một thiếu nữ trẻ, với mái tóc đen dài buông thẳng và tà áo dài trắng thanh lịch.

Phương Tâm nổi bật từ năm 1964 cho đến 1966. Nhưng sau thời gian đó, cô ấy biến mất trên 50 năm nay. Vì sao?