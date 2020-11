Lo que tiene que saber sobre las elecciones disputadas este 2020

Read in English

Si aún sigue ansioso por las elecciones, quizás esto se debe al inmenso volumen de desconfianza e información alrededor de todo el proceso democrático. El presidente en turno rechaza la idea de comprometerse a una transición del poder pacífica, promete que sus abogados tomarán acción legal la noche del 3 de septiembre, y hasta arremete en contra de la Corte Suprema por permitir que boletas sean contadas el día después de las elecciones. Todo esto contribuye a esa sensación de impotencia que uno siente al navegar por las redes sociales.

Y para ser aún más precisos, ese es el propósito de esas declaraciones, provocar inestabilidad.

Pero la realidad es que hay varias cosas que usted puede hacer. Es algo raro que ocurran este tipo de obstáculos en contra de la democracia de Estados Unidos, pero no esto no es nuevo. En caso de tener elecciones disputadas, o una declaración prematura de victoria, o hasta un golpe de estado que se lleve a cabo a lo largo de varias semanas, ya existen varios recursos y guías para defender la democracia e informar a los ciudadanos de sus opciones legales y de sentido común.

Sea paciente y mantenga la calma

La idea de la "noche de elecciones" no aplica en 2020. En el New York Times, Laura Rosenberger explica cómo el proceso para contar todas las boletas podría durar varios días en algunos estados, si es que no dura semanas. Y pese al pánico que quizás ya sientas, el 2020 podría ser el año de las "elecciones más seguras que los Estados Unidos ha visto" por el hecho de que es más fácil rastrear las boletas por correo. Según Rosenberger, prácticamente no existen casos de fraude vinculados con el uso y envío de boletas por correo. Sin embargo, es normal que se hayan visto filas largas y máquinas descompuestas en algunos centros de votación. Rosenberg, director de la Alianza para asegurar la democracia, también señala a un proyecto hecho por la Agencia de seguridad cibernética y de infraestructura con los fines de desmentir rumores y desinformación sobre estas elecciones. Lea el artículo aquí (en inglés).

No comparta desinformación

Estos consejos (en inglés) fueron publicados por la Red de cobertura electoral y democracia ("Election Coverage and Democracy Network" en inglés) para que ayudaran a periodistas, pero pueden ser útiles a cualquiera que tenga una cuenta en redes sociales. La desinformación aumenta si más gente la propaga, y por eso esta guía insiste que ignoremos declaraciones que no están basadas en hechos. Tenga en cuenta que no sabremos los resultados de las elecciones por cierto tiempo. Sin embargo, las redes sociales siempre proveerán un micrófono a las voces más extremistas. La guía afirma que "siempre debemos de recordar que repetir una declaración que no es verdadera, incluso si tan solo para comprobarla, puede aumentar el riesgo que sus audiencias piensen que sea verdad". Lea más aquí (en inglés).

Por si acaso, prepárese para lo peor

En el sitio Político, Garrett M. Graff habla con expertos electorales sobre las posibles situaciones que podrían resultar después de las elecciones, entre las cuales se incluye la posibilidad de un poco de confusión entre el público a caos total. Se consideran las posibilidades de que sistemas sean hackeados, que milicias armadas lleven a cabo campañas de intimidación, una intervención por parte del Departamento de Justicia, riñas legales en la Corte Suprema y represión de votantes. Para no provocarnos un ataque de histeria, el panel de expertos predicen que a partir del 20 de enero del 2021, el país sí tendrá un presidente legítimo.

Si es necesario, salga a las calles

Si ocurre que algunos estados detienen el conteo de votos de manera prematura o declaran a un candidato ganador de manera ilegítima, los ciudadanos deben de catalogar estas acciones como un golpe de estado y salir a las calles para marchar, afirma Daniel Hunter. Hunter ofrece una guía práctica para marchar en las calles de manera legal y que no induzca pánico. También incluye ejemplos históricos de golpes de estados que fallaron luego de que el público se movilizó a través de una respuesta rápida y pacífica. "La historia demuestra que cualquier lado que use la violencia es el que pierde", dice él. Lea más aquí (en inglés).

No salga solo

Durante un periodo de agitación social, lo mejor es identificar quién es parte de su red de apoyo. El grupo, Proteja el Voto ("Protect the Vote" en inglés) está planeando acciones públicas en todo el país para asegurar que se lleve a cabo un conteo completo y preciso. Puede encontrar las acciones que ocurrirán más cerca de usted en este mapa, además de consejos para mantenerse seguro, calmar situaciones tensas y preservar sus derechos garantizados por la primera enmienda.

Y finalmente sea persistente con su plan

Casi todos los posibles escenarios que involucran unas elecciones disputadas sólo se extienden por una o dos semanas después del día de elecciones. En su guía de cómo defender la democracia, el grupo ("Hold the Line"en inglés) tiene un plan que dura hasta el día de la inauguración presidencial, lo que incluye lo que podría pasar a lo largo de los próximos dos meses mientras autoridades estatales y federales certifiquen los resultados. Los pasos que esta guía ofrece para formar coaliciones a nivel local y crear resistencia civil pacífica son bastante detallados y fácil de entender para activistas novatos. Esto podría ser la guía de este tipo más comprehensiva hasta la fecha. Lea más aquí (en inglés).

Este artículo fue traducido por el periodista, Carlos Cabrera-Lomelí.

